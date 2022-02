🎧 PNRR, Firenze: un nuovo parco all’Argingrosso e due nuove piscine a San Bartolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:53 Share Share Link Embed

Presentati i progetti finanziati dalla fondazione cassa di Risparmio di Firenze con un investimento di 700 mila euro

Il parco dell’Argingrosso a ricucire, attraverso le Cascine, il centro di Firenze con le periferie (Isolotto/Piagge) e due nuove piscine (una olimpica e una più piccola) all’Isolotto, dove attualmente per 70 mila abitanti c’è solo una micropiscina.

Sono le due opere progettate attraverso il bando della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze che ha investito 700 mila euro. Il progetto del parco è dello studio Rossi-Prodi, mentre quello delle piscine è affidato al Ipostudio.

“Il nostro intervento -ha detto Luigi Salvadori – presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze- sono nel senso nella coesione territoriale e del supporto alle pubbliche amministrazioni. I fondi del PNRR vanno spesi entro la fine del 2023 e dunque supportare la fase progettuale è fondamentale per guadagnare tempo prezioso”.

Salvadori ha ricordato come questo intervento sia di fatto la quinta tappa dell’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sul PNRR. Si era partiti a febbraio scorso con la presentazione di 19 progetti per la Toscana, poi l’apertura di uno ‘sportello Europa’ per le imprese e le amministrazioni che avessero necessità di supporto, e ancora un bando da un milione di euro per la progettazione dedicata ai piccoli borghi, tre nuove scuole e un asolo nido per Firenze e infine il parco dell’Argongosso e le due piscine a San Bartolo.

“Due progetti. Già previsti nel programma di mandato, che vanno ad inserirsi nella valorizzazione del tempo libero, nel senso di un modello di socialità edificante” ha commentato il sindaco Nardella. Che ha aggiunto “uno va a completare il parco sportivo di San Bartolo a Cintoia che si caratterizza come un polo completo e all’avanguardia, l’altro ,il parco, a riconnettere centro e periferia e a riqualificare anche l’aera dell’ex Campo Rom del Poderaccio oltre che l’area ex Gover, in un’operazione che mette vivibilità laddove prima c’era degrado”.

Im particolare, ha spiegato l’assessora all’urbanistica e all’ambiente del comune di Firenze, Cecilia del Re, nel nuovo parco dell’Argingrosso, al Poderaccio ci sarà un laboratorio ambientale a cielo aperto, verso Viale Canova, nelle vicinanze di dove perse la vita Duccio Dini, ci sarà un parco per l’educazione stradale, mentre nell’area ex Gover verrà realizzato un museo dedicato al cambiamento climatico.

