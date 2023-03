Controradio News ore 7.25 - 14 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Nell’ultimo anno in Toscana si sono contate 1.258 aggressioni a medici, infermieri ed operatori negli ospedali, di cui 935 verbali e 323 fisiche, con conseguenti 193 denunce per infortuni, fenomeno non solo italiano ma sempre più diffuso in tutta Europa. Sulla questione è stato fatto il punto in una iniziativa all’Università di Siena, per la seconda giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari.

Controradio news – Sei persone, di cui tre adulti e tre minori, intossicate dal fumo in un incendio che è scoppiato a Livorno, per cause ancora da verificare, in un appartamento tra via del Pastore e via Mondolfi, nel quartiere di Ardenza. Cinque hanno in vario grado, inalato fumi e sono state accompagnati in pronto soccorso con codice verde mentre un caso è stato giudicato da codice giallo.

Controradio news – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati, sull’ incidente stradale in cui sono morti un ciclista e un motociclista, ieri mattina a Lastra a Signa. Su incarico della procura, è stato eseguito all’istituto di Medicina legale di Firenze l’esame esterno sulle salme del 54enne pratese e del 57enne di Pistoia. Secondo quanto emerso, i due sono deceduti proprio a seguito dei traumi riportati nello scontro. Il pm Carmine Pirozzoli ha restituito le salme alle famiglie e dato il via libera per i funerali.

Controradio news – Presidio sotto Palazzo Vecchio, dei lavoratori del Maggio Musicale, che protestano per il pagamento degli stipendi e per il fatto “che il teatro non può restare senza guida”. “Abbiamo riunito il Consiglio di indirizzo per informarlo che abbiamo inviato al ministero le controdeduzioni all’avvio del procedimento di commissariamento”. Così il sindaco di Firenze e presidente della Fondazione del Teatro del Maggio musicale fiorentino dopo la riunione del Cdi dell’ente lirico. “Siamo consapevoli che i lavoratori hanno tutti il diritto di avere il proprio stipendio e auspichiamo che una risoluzione rapida della procedura di gestione straordinaria della Fondazione possa portare nel giro di pochissimi giorni al pagamento degli stessi”.

Controradio news – La Galleria dell’Accademia di Firenze ha deciso di prorogare fino a domenica 2 aprile 2023 la mostra ‘I bronzi di Riace’, la rassegna con fotografie di Luigi Spina, realizzata per il Cinquantesimo anno dalla loro scoperta che sarebbe dovuta finire il 12 marzo. La proroga, spiega il museo in una nota, è legata al “successo di pubblico”.