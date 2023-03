Ex-Gkn, Qf: “Accordi con società di outplacement”. Lavoratori: “Licenziamenti sono di fatto aperti”

Firenze, Qf, la società in liquidazione proprietaria della Ex-Gkn di Campi Bisenzio, in una comunicazione ai dipendenti li informa di aver “stipulato accordi con società di outplacement”, aziende di servizi che si occupano di ricollocare in altre aziende persone in uscita da un’altra.

“Pertanto – continua la comunicazione – chi fosse interessato a verificare le possibilità di usufruire di questo servizio, può contattarci”; inoltre “a fronte delle numerose richieste di informazioni ricevute” Qf precisa che “la Naspi può essere concessa anche in caso di dimissioni, rese in conformità con la normativa vigente in materia”.

La comunicazione è stata riportato dal Collettivo di Fabbrica Ex-Gkn in un post sul proprio profilo Fb.

Sempre Qf nella stessa comunicazione spiega che “per quel che attiene alle richieste di aspettativa non retribuita, confermiamo che quest’ultima non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale o assistenziale o ad alcun tipo di indennità economica”.

Il Collettivo commenta che “con la comunicazione aziendale Qf conferma che i licenziamenti sono di fatto aperti. Un insulto a qualsiasi forma di sindacato. Blocca le aspettative dei lavoratori ma attiva un canale di ricollocamento. Suggerisce di fatto di licenziarsi. Siamo al licenziamento indotto, di centinaia di persone”.

Per i dipendenti è “qualcosa di mai visto e che può avere solo una risposta. La rabbia nostra, di chi c’era e ci sarà, di tutta la cittadinanza. L’appuntamento è il 25 marzo alle ore 14, in viale Guidoni angolo viale Forlanini a Firenze”.

Luogo simbolico delle origini della ex Gkn, perché lì sorgeva lo stabilimento ex Fiat di Firenze, poi trasferito a Campi Bisenzio per far posto al progetto di case, polo universitario e palazzo di giustizia, e presto entrato nell’orbita di multinazionali estere della componentistica per il settore automobilistico.