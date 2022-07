Controradio News ore 7.25 -14 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:53 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La nave-rigassificatore verrà posta in opera presso la banchina di Piombino il prima possibile e per un periodo non superiore a tre anni, in modo da garantire la sicurezza energetica nazionale a partire dal 2023. Nel contempo Snam identificherà un sito alternativo che ne consenta un utilizzo per un periodo più lungo. Lo rende noto il Mite. Nel pomeriggio di ieri al Ministero si è tenuta una riunione per raggiungere un accordo sulla vicenda, con i ministri Roberto Cingolani e Mariastella Gelmini, il governatore della Toscana Eugenio Giani, l’ad di Snam Stefano Venier e rappresentanti di Palazzo Chigi Antonio Funiciello e Francesco Giavazzi.

Controradio news – Rassoul Bissoultanov è ricercato con mandato di cattura europeo emesso subito, appena è stata chiara la sua latitanza, dal giudice spagnolo Morales, presidente del ‘curado’ di Girona. E’ questo un organismo giudiziario parificabile alla corte di assise italiana che alle 10.30 di ieri lo aspettava in udienza, per decidere sulla carcerazione. Il ceceno è stato condannato a 15 anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti. Il mandato di cattura europeo, come si apprende da fonti in Italia, ha allertato le polizie internazionali è stato diffuso sui i loro terminali.

Controradio news – Il cadavere di un uomo è stato trovato nei pressi di un incendio di sterpaglie a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe un parente della proprietaria del terreno e sarebbe stato colto da un malore mentre, forse, cercava di spegnere le fiamme. L’incendio ha coinvolto alcune rotoballe di fieno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale sanitario del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Controradio news – Cinque ettari di sterpaglie e due di bosco sono andati in fiamme nel pomeriggio di ieri a San Miniato (Pisa). Le fiamme si sono propagate in via Serra e, solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si è evitato che raggiungessero alcune abitazioni. Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento di diverse squadre di pompieri arrivate dai distaccamenti di Pontedera e San Miniato, di un elicottero dell’antincendio boschivo e di personale volontario della Regione Toscana. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Controradio news – Arresto convalidato ma ritorna in libertà l’anziano 87enne arrestato sabato 9 luglio, per aver ucciso nel sonno la moglie, che da anni è gravemente malata, nel loro appartamento a Campi Bisenzio (Firenze). Esistono gravi indizi di colpevolezza, secondo il giudice Piergiorgio Ponticelli, ma nessuna esigenza cautelare. Il pensionato, 87 anni, anche lui malato grave, difeso dall’avvocato Claudia Scoppini, è ancora ricoverato in ospedale.

Controradio news – “Più di 10.000 persone che si sono prenotate quindi la reazione all’indicazione nazionale, che ha visto in prima fila la Regione Toscana poter attivare la prenotazione, è stata ben raccolta dai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale parlando dell’apertura delle prenotazioni per over 60enni e fragili over 12.

Controradio news – Ci sono anche immobili di alto pregio storico-architettonico (e diversi di questi sarebbero strutture ricettive, alberghi in città termali) coinvolti nell’operazione della guardia di finanza di Pistoia che ha portato al sequestro di oltre 5 milioni di euro di falso credito relativo al ‘bonus facciate’. I soggetti indagati sono 29 tra persone fisiche e giuridiche, tra le quali società proprietarie di immobili di prestigio e noti professionisti.