Controradio News ore 7.25 - 11 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un’autocisterna con circa 4mila litri di gpl è uscito di strada all’isola d’Elba sulla provinciale tra Portoferraio (Livorno) e Bagnaia. Per limitare i danni è in corso, dalle 16 di ieri, un intervento dei vigili del fuoco di Portoferraio che sono riusciti ad ancorare provvisoriamente il mezzo pesante, in modo che non rischi di precipitare nella boscaglia sottostante, in attesa che si proceda allo svuotamento della cisterna. L’operazione, come spiegano dal comando di Livorno, è prevista per oggi e dovrebbe essere effettuata dal personale specializzato del nucleo travasi del comando di Roma.

Controradio news – Al momento non si sono registrati danni a persone o problematiche strutturali in edifici. Le amministrazioni comunali, come misura gestionale, hanno intensificato l’operatività delle strutture di protezione civile ed il raccordo informativo con i livelli istituzionali. Così. in una nota, i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, alla luce della sequenza sismica in atto dal 3 maggio scorso.

Controradio news – “E’ confermata l’assenza di danni a persone o cose” per lo sciame sismico che sta interessando l’area metropolitana fiorentina: lo ha affermato il sindaco metropolitano Dario Nardella, a margine di una tavola rotonda. “Ho fatto il punto della situazione con la Protezione civile”, ha detto, spiegando che sono allertate a titolo precauzionale le sedi della Protezione Civile metropolitana e comunale “in modo da poter ricevere tutte le segnalazioni”. Da Nardella è venuto un invito ai cittadini “a contattare la Protezione civile o anche collegarsi alla rete civica del Comune di Firenze, dove si trovano il piano di emergenza e anche le indicazioni sui comportamenti da avere nel caso in cui si dovessero registrare altre scosse”.

Controradio news – Truffa in danno di un’anziana signora a Prato, sul posto è intervenuta la polizia chiamata dall’80enne. La vittima, fanno sapere gli investigatori, ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un presunto avvocato di suo nipote, il quale la informava che quest’ultimo aveva provocato un incidente automobilistico e che l’altra parte coinvolta si trovava in ospedale in gravi condizioni, paventando serie conseguenze di natura penale per suo nipote.