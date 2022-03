Controradio News ore 7.25 - 10 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:15 Share Share Link Embed

Controradio news – I vigili del fuoco del comando di Firenze, supportati da personale e mezzi del Comando di Siena, sono intervenuti ieri sera in Via Pescille a Panzano, Greve in Chianti, per un incendio che ha coinvolto un garage e gli appartamenti soprastanti. Due famiglie non potranno fare rientro nelle abitazioni coinvolte. Ulteriori verifiche strutturali verranno effettuate dai tecnici dei vigili del fuoco nelle prossime ore.

Controradio news – “Abbiamo individuato la Mercafir a Firenze per la Toscana centrale, e il palazzetto dello sport di Livorno, per la Costa, come i due front office”, i due punti di prima accoglienza, “per tutti gli ucraini che arrivano in Toscana e hanno bisogno di un aiuto o un’indicazione”. Lo rende noto stasera il presidente della Regione Eugenio Giani, in qualità di commissario delegato dello Stato per l’emergenza dell’Ucraina. Ieri in Prefettura si è svolto un incontro con Anci Toscana e 81 rappresentanti delle amministrazioni locali, con la presenza della Protezione Civile della Città metropolitana. Sono anche state fornite ai sindaci, spiega la Prefettura, le prime indicazioni sul come e cosa fare per procedere con l’accoglienza e per regolarizzare la posizione sul territorio dei profughi ucraini, e sono state predisposte apposite schede operative relative alle diverse situazioni da affrontare.

Controradio news – “Il documento di appoggio alla guerra di aggressione russa in Ucraina sottoscritto da alcuni rettori di università russe lascia tutti sconcertati: la Scuola Superiore Sant’Anna da sempre promuove il dialogo tra i ricercatori di tutto il mondo. Per sostenere uno spirito critico nella società russa e per diffondere un’opposizione interna alle scellerate decisioni del governo il ruolo delle università e dei ricercatori locali è fondamentale”. Lo afferma in una nota la rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, commentando la lettera dell’Unione russa dei rettori.

Controradio news – Inseriti limiti alla quantità di acquisto di alcuni prodotti a rischio di accaparramento nei supermercati di Unicoop Firenze a causa della guerra in Ucraina. In particolare è stato deciso di mettere un limite all’acquisto – massimo quattro pezzi per cliente – per alcuni beni “particolarmente sensibili che arrivano dalle zone interessate dal conflitto e che sono: olio di semi di girasole, farina e zucchero”.

Controradio news – Tamponi positivi per attestare la presenza del Covid, anche se non c’era niente, in modo da avere false guarigioni che facevano conseguire a non vaccinati il Green Pass rafforzato: con queste accuse procura e carabinieri di Grosseto hanno indagato 10 sanitari del pronto soccorso di un ospedale ottenuto dal gip l’interdizione dall’esercizio della professione medica per il direttore dello stesso pronto soccorso e per un medico in servizio nella stessa struttura.

Controradio news – Tre presidi in contemporanea ad Arezzo, Siena e Grosseto per dire che “la misura è colma e dopo due anni di emergenza sanitaria esigiamo delle risposte serie e

strutturate dalla Regione Toscana”. Così il sindacato autonomo degli infermieri Nursind in occasione dell’azione di protesta condivisa da cinque delle sei sigle sindacali presenti

nella Rsu. I presidi si terranno oggi dalle 10 davanti agli ingressi principali dell’ospedale San Donato di Arezzo, del Centro direzionale di Siena (piazzale Rosselli) e dell’ospedale

Misericordia di Grosseto. Sarà garantito un collegamento video tra le tre sedi.

Controradio news – Polemiche a Palazzo Vecchio tra opposizioni e maggioranza sulla questione stadio Artemio Franchi. “Dopo l’annuncio del vincitore del concorso di progettazione dello stadio e del quartiere di Campo di Marte – si legge in una nota congiunta firmata da Sinistra Progetto Comune, M5s, Lega, Fdi, Fi e gruppo Centro – i presidenti della Commissione urbanistica e della Commissione sport e cultura avevano convocato una commissione per esaminare il progetto vincitore. A meno di 24 ore di distanza, quando il regolamento ne richiede 48, ci arriva una comunicazione di un cambio dell’ordine dei lavori”. Tutta l’opposizione ha abbandonato la seduta in segno di protesta.