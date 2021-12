Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 9 dicembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’. CONTRORADIO INFONEWS – Inizierà giovedì 16 dicembre la somministrazione del vaccino anti Covid ai bimbi della Toscana dai 5 agli 11 anni. Sono circa 215.000, secondo quanto fa sapere la Regione, i bambini interessati dalla campagna vaccinale, di cui circa 6.000 quelli considerati estremamente vulnerabili. Le prenotazioni sul portale regionale si apriranno da domani ore 14. La campagna prevede l’impiego degli hub e il contributo dei pediatri e dei medici di famiglia. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Pfizer a distanza di 21 giorni. CONTRORADIO INFONEWS – Riapre oggi l’hub Modigliani Forum a Livorno e contemporaneamente chiude il centro vaccinale al piano terreno dell’ospedale. Lo rende noto l’Asl TOscana nord ovest. Gli utenti che hanno già prenotato la vaccinazione in viale Alfieri, spiega una nota, riceveranno un Sms di avviso del cambiamento di sede, mentre orario e giorno non subiranno variazioni.

CONTRORADIO INFONEWS – Il controllore di un bus Ataf a Firenze è stato aggredito martedì pomeriggio da un passeggero a cui aveva chiesto di esibire il Green pass. L’episodio è avvenuto in piazza Batoni. Il passeggero avrebbe schiaffeggiato il controllore per poi allontanarsi. Sulla vicenda indaga la polizia che acquisirà le immagini delle videocamere di sorveglianza.

CONTRORADIO INFONEWS – Una 14enne è finita la notte scorsa in ospedale a Firenze per intossicazione da alcol. Ad accorgersi della situazione il padre di un’amica della giovane, che doveva riportare a casa entrambe, che ha portato la minore al pronto soccorso di Ponte a Niccheri. La polizia avrebbe individuato un bar nella zona di Santo Spirito che avrebbe venduto alcolici alla 14enne e oggi saranno presi i relativi provvedimenti.

Un 65enne è morto a Lastra a Signa (Firenze), in località Piandaccoli, schiacciato dalla propria auto. L’uomo sarebbe sceso dall’auto per aprire un cancello, quando il veicolo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe mosso improvvisamente colpendolo.

È precipitata per circa tre metri in una profonda buca in cantina, una volta adibita a carbonaia. E’ successo in un palazzo storico nel centro di Rassina, frazione del comune di Castel Focognano (Arezzo), dove una donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza è stata affidata al 118

Tamponamento a catena ieri mattina a Palazzo del Pero sulla statale 73, nel comune di Arezzo, dove a causa del ghiaccio sulla strada un camion ha perso il controllo intraversandosi e sette auto che sopraggiungevano non sono riuscite a evitare l’impatto. Nello scontro sono rimaste coinvolte 14 persone, tra cui tre bambini.