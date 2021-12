Ubriacata a 14 anni, portata in ospedale a Firenze

By

Firenze, una ragazza di 14 anni è finita nella notte in ospedale per intossicazione da alcol. La ragazzina si era ubriacata fino a sentirsi male.

Ad accorgersi del fatto che la ragazzina si era ubriacata, il padre di un’amica della giovane, che avrebbe dovuto riportare a casa entrambe, ma che vista la situazione, ha invece portato la ragazzina al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri.

La giovane sta adesso bene, la polizia di stato avrebbe individuato un bar nella zona di Santo Spirito che avrebbe venduto alcolici alla giovane minorenne, e ha fatto inoltre sapere che domani saranno presi i provvedimenti del caso.

Questo è il secondo caso del genere in un mese, ricordiamo infatti il caso dello scorso novembre quando un’altra ragazzina della stessa età, era addirittura crollata a terra ubriaca, perdendo conoscenza mentre si trovava in compagnia di alcuni amici ed è stata quindi portata in stato d’incoscienza al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove le era stata diagnosticata una grave intossicazione da alcol.

Secondo quanto era stato ricostruito allora dalla Polizia di Stato, la quattordicenne, aveva bevuto alcolici mentre si trovava con alcuni amici in piazza Santa Maria Novella. Anche in quel caso la ragazzina era poi stata dimessa dall’ospedale di Santa Maria Nuova.