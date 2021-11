Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 8 novembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:23 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Una bambina di nove anni è stata investita da un’auto mentre attraversava il viale Italia sul lungomare di Livorno ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso. L’incidente è accaduto intorno alle 17.43. Un’altra bambina di 11 anni è caduta da un albero sul quale si era arrampicata nel giardino della sua abitazione a Lucca, ed è stata trasferita all’ospedale Meyer di Firenze dove è arrivata anch’essa in codice giallo.

CONTRORADIO INFONEWS – Giovane accoltellato durante una lite per futili motivi: un 26enne di Fivizzano (Massa Carrara) si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Massa. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Pontremoli (Ms) stanno cercando di ricostruire quanto accaduto verso le 4,30 di ieri mattina quando il giovane è stato aggredito vicino al disco pub ‘Paprika’ di Aulla (Ms). L’uomo è stato vittima di due fendenti all’addome da parte di un giovane sconosciuto con il quale, poco prima, aveva avuto una discussione per banali motivi. Le indagini sono in corso per identificare l’aggressore.

CONTRORADIO INFONEWS – Anche in Toscana oggi sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali per il rinnovo del contratto, che nella regione riguarda 6 mila addetti. Tre i presidi organizzati da Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel: a Firenze (ore 10-13, davanti sede Alia, via Baccio da Montelupo 52) a Siena (davanti sede Sei Toscana, via Simone Martini 57) e Pisa (RetiAmbiente, piazza Vittorio Emanuele II).

A causa dello sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale potrebbero verificarsi ritardi nella raccolta dei rifiuti. Lo spiega il gestore del servizio Alia che invita per oggi gli utenti a conferire il minor quantitativo possibile di rifiuti ai servizi di raccolta.

CONTRORADIO INFONEWS – In Prefettura ore 12:30 il neo prefetto di Firenze Valerio Valenti incontrerà la stampa a due giorni dal suo insediamento. Sabato mattina Valenti ha incontrato il sindaco Dario Nardella con l’assessora alla Sicurezza urbana Benedetta Albanese. Entro fine del mese sarà convocato un Comitato sicurezza pubblica ad hoc e entro fine dell’anno un primo comitato metropolitano con i sindaci del territorio.

Divieto di fumo dentro gli impianti sportivi comunali fiorentini all’aperto compreso Franchi. Sia per gli eventi agonistici, che per quelli non agonistici. È questa la finalità dell’ordine del giorno al piano di azione comunale presentato dalla lista Nardella e approvato a maggioranza dalle commissioni Cultura e Sport e Politiche sociali e della salute di Palazzo Vecchio, riunite in sede congiunta giovedì scorso.