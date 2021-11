Aulla: accoltellamento davanti a discoteca, giovane ferito

Aulla: accoltellamento davanti ad una discoteca, un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito e si trova ricoverato all’ospedale Noa di Massa.

Secondo quanto riferito dal 118, nella notte tra sabato e domenica, sono dovute intervenire davanti ad una discoteca di Aulla, vicino all’uscita del casello autostradale, una

automedica e una ambulanza della Croce Bianca per soccorrere alcuni giovani responsabili di una rissa.

I carabinieri della Compagnia di Pontremoli (Massa Carrara) stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 4,30, quando un giovane 26enne di Fivizzano (Massa Carrara) è stato aggredito vicino ad un disco pub di Aulla.

L’uomo, secondo quanto riferito dagli investigatori, è stato vittima di due fendenti all’addome da parte di un giovane sconosciuto con il quale, poco prima, aveva avuto una discussione per futili motivi. Le indagini sono in corso per identificare l’aggressore.

Il 26enne è stato ricoverato all’ospedale di Massa ed in giornata dovrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico per suturare le ferite interne: non sarebbe in pericolo di vita.