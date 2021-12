Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 6 dicembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:17 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Nessun biglietto che spieghi il femminicidio-suicidio è stato al momento ritrovato dai carabinieri di Prato nell’abitazione di via Filzi dove una donna di 76 anni è stata uccisa dal marito, 72 anni, meccanico in pensione. L’uomo prima ha ucciso la moglie con un colpo di fucile sparato al cuore. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. La scoperta dei corpi di Flaminio Nucci e Fiorella Totti,è stata fatta poco prima delle 8 di ieri mattina dai vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato da familiari.

CONTRORADIO INFONEWS – Due donne avrebbero subito molestie da un infermiere in un punto prelievi dell’ospedale di Arezzo. Lo riferisce l’associazione femminile Collettivae, spiegando che tutto sarebbe accaduto durante il prelievo. La Asl Toscana sud est, in una nota, ha annunciato accertamenti. L’associazione, costituita quest’anno ad Arezzo con compiti di ascolto per donne in difficoltà, ha reso noto di essersi “attivata affinchè siano fatti accertamenti e opportune verifiche”.

CONTRORADIO INFONEWS – Quattro tifosi sono stati denunciati per accensione di fumogeni allo stadio Picchi nel corso di Livorno-Colligiana. Si tratta di due livornesi e due tifosi ospiti, identificati al termine della partita, vinta dal Livorno 3-1, grazie al sistema di videosorveglianza dello stadio. Per loro scatterà il Daspo che il questore firmerà nei prossimi giorni.

CONTRORADIO INFONEWS – Un conducente Ncc sarebbe stato inseguito sabato notte a Firenze da alcuni tassisti trovando poi rifugio nella caserma dei carabinieri di borgo Ognissanti. E’ quanto denuncia, in una nota, Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. Una decina di tassisti sarebbero stati identificati.

CONTRORADIO INFONEWS – Entro dieci giorni in Toscana potranno partire le prenotazioni vaccinali per i bambini dai 5 ai 12 anni. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani in occasione della sua visita a Firenze all’hub del Mandela forum per festeggiare le 600.000 dosi somministrate nel centro, il più grande della Toscana. Entro domani sarà indicata la data precisa ma le prenotazioni “potranno partire tra una settimana” ha aggiunto Giani.

“Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi: la procedura di licenziamento non deve ripartire, in nessun caso e il passaggio di proprietà deve essere in continuità produttiva e occupazionale”. Così Dario Salvetti, delegato Rsu Gkn, come riporta una nota del Collettivo di fabbrica, in occasione ieri di un’assemblea dei lavoratori insieme a economisti, ingegneri e ricercatori, fra cui il gruppo di ingegneri e ricercatori della Scuola Sant’Anna di Pisa.