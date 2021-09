Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 30 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 0:00:00 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Sono 27 i nuovi casi di positività al Covid registrati tra studenti e docenti delle scuole di Firenze e provincia dal 24 al 28 settembre. Complessivamente i casi registrati dal suono della prima campanella sono 102. Secondo quanto precisato dalla Asl Toscana Centro , i nuovi contagi riguardano tutti i gradi scolastici.

Il monitoraggio anti-Covid nelle Rsa in Toscana si avvale e si è avvalso di test idonei, in base ai parametri dettati dal ministero della Salute. Lo precisa la Regione, che in una nota replica a richieste di chiarimenti pervenute nei giorni scorsi dal comitato di coordinamento dei gestori delle Rsa. Il test di Biocredit distribuito dalle aziende sanitarie, ribadisce la Regione, mantiene tutte le caratteristiche di specificità e sensibilità. Qualità ribadite anche dalla struttura del commissario straordinario all’emergenza Coronavirus all’indomani della notizia che Biocredit non è più inserito nella lista europea dei test utilizzabili per ottenere il Green pass. A causa dell’esclusione, in ogni caso, la struttura commissariale dalla fine di agosto sta sostituendo le forniture con altri test certificati.

CONTRORADIO INFONEWS – E’ morta all’ospedale Santo Stefano di Prato dove era ricoverata da due settimane: aveva 23 anni, la più giovane vittima del Covid in Toscana dall’inizio della pandemia. Da quanto emerso, non era vaccinata contro il virus. Fin dal suo ricovero la ragazza, di origine cinese, sarebbe

apparsa grave.

Il tribunale del lavoro, accogliendo un ricorso d’urgenza, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di uno dei lavoratori della stamperia Texprint di Prato . Ne dà notizia il sindacato Si Cobas: “ll lavoratore dovrà essere reintegrato sul posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato”.

Gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi lo hanno fermato in compagnia di un gruppo di pensionati tedeschi. Reinhard Doring Falkenberg, è accusato di essere stato il carceriere di almeno tre oppositori del regime di Pinochet. 75 anni, era latitante da sedici anni: su di lui un mandato di cattura internazionale La giustizia tedesca lo aveva assolto e lui si sentiva al sicuro, in albergo si era registrato con i suoi documenti.

CONTRORADIO INFONEWS – Mettere in atto tutte le azioni necessarie, pur nella complessità della situazione, a tutela prioritariamente di salute e ambiente. È questo l’impegno che intende assumere la Regione a seguito dell’ufficializzazione dei risultati dei campionamenti condotti dalla procura di Firenze sui siti contaminati da Keu. Sotto la strada regionale 429, ma anche in altri siti sono emersi valori oltre i limiti di legge. La Regione ha dato indicazione ad Arpat di svolgere tutte le attività necessarie, assicura ancora l’assessora.

Un piano tavolini per i ristoranti, non più gratis e saranno ridotti «nelle zone dove c’è stato un impatto eccessivo». Un «tavolo di lavoro con la Soprintendenza per decidere dove collocare la ruota panoramica » con il parco delle Cascine ( e non più il piazzale Michelangelo) diventato ipotesi numero uno. E un altro anno di sosta gratis nelle Zcs cittadine per i residenti, sia strisce bianche che blu, sono alcune delle novità annunciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella.