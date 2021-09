Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 27 settembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Trombe d’aria e pioggia forte ieri pomeriggio si sono concentrate sulla costa nord della Toscana, a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento

fortunale, con raffiche stimate anche a 140 kmh, si è abbattuto sui comuni di Massa e di Carrara, causando danni alle strade per la caduta di piante e alberi e per gli allagamenti dei

sottopassi. Violente raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, anche quello della piscina di Carrara. Una tromba d’aria si è abbattuta nel pomeriggio anche sul litorale di Pisa e nell’Aretino.

La Fondazione Carnevale di Viareggio rimborserà i biglietti singoli del secondo corso mascherato, interrotto a causa del maltempo oggi pomeriggio.

Si è chiusa ieri con circa 6.000 presenze la XII edizione del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia – Dialoghi sull’uomo, che ha visto il tutto esaurito ai 16 eventi in programma. Tutti i contenuti saranno disponibili gratuitamente sul sito e sul canale YouTube dei Dialoghi CONTRORADIO INFONEWS – L’artista Diodato ha suonato ieri nel cortile di Palazzo Vecchio a Firenze il pianoforte a coda donato dalla fondazione Mus.e al Comune perché sia messo a disposizione dei visitatori per poterlo suonare loro stessi se gradiscono farlo, ovviamente con tutte le precauzioni antiCovid. Diodato era ospite del Festival nazionale di Economia civile ed è stato accolto dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi per inaugurare l’iniziativa.

In occasione della giornata conclusiva del Festival di Economia civile a Firenze giovani protagonisti con il panel intitolato “Next ‘Civil’ Generation”: i ragazzi delle scuole superiori coinvolte dal Fnec in questo anno scolastico hanno presentato desideri, aspirazioni e impegni per un futuro migliore e un presente più civile. Ad intervenire gli studenti del liceo statale de Cosmi di Palermo e dell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg di Bologna.

L’Università di Pisa celebra la Giornata Europea delle Lingue con un evento online dal titolo ‘Lingua ponte, lingue sponde. Comunicazione internazionale e varietà standard’.

Nel Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio ore 11:00 Convegno su ‘Il Parlamento italiano da Firenze a Roma. Il Ruolo delle Assemblee elettive nella Società che cambia’. E’ annunciata Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.

CONTRORADIO INFONEWS – A Prato naugurazione del ‘Baby Pitstop’, luogo individuato all’interno degli spazi dell’Ufficio Immigrazione della questura e dedicato alle donne o ad utenti con bambini al seguito, dove è possibile per i genitori, garantire la cura l’accudimento e l’allattamento dei figli e intrattenerli, in attesa di effettuare pratiche amministrative. In Palazzo Vecchio ore 13:00 presentazione del festival “Firenze dei bambini 2021”