Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 23 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:20 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.



ha dato esito negativo. Proseguono intanto le ricerche con le squadre a terra. Anche un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato da Cervia è impegnato nelle ricerche. CONTRORADIO INFONEWS – Ancora senza esito le ricerche di Nicola Tanturli , il bambino di quasi 2 anni scomparso dal casolare dei genitori a Campanara di Palazzuolo sul Senio (Firenze), località isolata dell’Alto Mugello dove la famiglia vive con un altro figlio di 4 anni. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con l’uso aereo di un termoscanner che al primo sorvolo sull’area selezionataha dato esito negativo. Proseguono intanto le ricerche con le squadre a terra. Anche un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato da Cervia è impegnato nelle ricerche.

CONTRORADIO INFONEWS – La salma di Francesco Lastrucci, 75 anni, di Fucecchio (Firenze), l’escursionista morto ieri sulle Alpi Apuane, è stata recuperata con difficoltà dai soccorritori a causa del territorio impervio e scosceso con una serie di ostacoli naturali a complicare le operazioni. Secondo la ricostruzione. l’escursionista stava camminando su un sentiero insieme a un amico quando è precipitato lungo un burrone. L’altro ha dato subito l’allarme.

CONTRORADIO INFONEWS – Una protesta artistica per mostrare il valore degli spazi sociali, sulle scalinate di Santo Spirito e dunque in protesta contro la cordonatura e le fioriere a chiusura del sagrato. Si tratta dell’installazione dell’opera ‘Legami’ di Elia Buffa, iniziativa che vede il sostegno di Potere al Popolo. “Gli eventi degli ultimi giorni – ha detto Francesca Conti, coordinatrice nazionale di Pap – e le denunce che sono seguite soffiano sul fuoco dello scontento in una piazza dove i tavolini riempiono ogni spazio vuoto”. Secondo Conti tra le soluzioni immediate ci sono “l’apertura di bagni pubblici gratuiti e il sostegno alle realtà cittadine che promuovono socialità e attività culturali e di divertimento”.

CONTRORADIO INFONEWS – Accusato di aver molestato due ragazze minorenni su un bus a Pisa, un uomo di 78 anni è stato poi fatto salire sull’auto della polizia “per evitare il rischio di un linciaggio da parte dei presenti”. A riferirlo la stessa questura i cui agenti hanno poi denunciato l’anziano per violenza sessuale aggravata. L’uomo ha avuto anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa.

Un appello a donare il sangue per aiutare l’ospedale a rinforzare le proprie scorte in questo periodo in cui, fisiologicamente, le donazioni calano. A lanciarlo l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e le associazioni dei donatori.

CONTRORADIO INFONEWS – Presidio oggi pomeriggio davanti alla Prefettura di Firenze organizzato da Filcams e UilTucs dei dipendenti delle farmacie private e speciali – le comunali fra queste – che aspettano il rinnovo del loro contratto rispettivamente da 8 e 6 anni (ore 14-16).

Presentazione questa mattina di Ultravox Firenze, nuovo spazio dell’Estate Fiorentina all’Anfiteatro delle Cascine. Interviene l’assessore Tommaso Sacchi e a Forte Belvedere presentazione delle mostre ‘Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea’ e ‘Pienovuoto’ di Massimo Vitali.