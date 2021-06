Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 22 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:56 Share Share Link Embed



La prognosi non è più riservata, "Irene versa in uno stato di coma e non risulta più soggetta a sedazione. Respira autonomamente. Dopo una breve degenza in terapia intensiva Irene sarà trasferita in una struttura di riabilitazione neurologica e sottoposta ad apposita terapia medica volta a sollecitarne il risveglio". Così la famiglia aggiorna tramite il proprio legale, sulle condizioni di salute di Irene, la donna di 41 anni di Capannori (Lucca), colpita da ictus dopo la prima dose del vaccino Astrazeneca cui si era sottoposta nel corso di un Open day. I legali della famiglia procederanno nelle sedi opportune al fine di far chiarezza circa eventuali responsabilità su quanto accaduto. CONTRORADIO INFONEWS – Dovrebbero essere 135mila le dosi di vaccino attese in Toscana nella prima settimana di luglio, "meno di giugno, ma comunque un numero ragionevole per farci affrontare le prenotazioni che avevamo fatto". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in base alle comunicazioni avute. Per Giani comunque a settembre si dovrebbe arrivare "a garantire una immunità di gregge ragionevole

CONTRORADIO INFONEWS – Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Mobit contro l’aggiudicazione della gara per il Tpl in Toscana alla società Autolinee Toscane (gruppo Ratp). Si pone così fine a un lungo contenzioso e alla travagliata gara regionale, del valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio, e la pronuncia consente così alla Regione di assegnare il servizio, aggiudicato, la prima volta, nel 2016 da Autolinee Toscane (At).



Benedetta Albanese, al commercio Federico Gianassi e alla mobilità Stefano Giorgetti ai rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. Con i rappresentanti della associazioni è stato condivisa l’opportunità di avviare un piano di comunicazione sull’accessibilità al centro rispettosa delle regole. E per

CONTRORADIO INFONEWS – La ztl estiva a Firenze sarà in vigore dal prossimo giovedì. È quanto hanno confermato ieri gli assessori alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, al commercio Federico Gianassi e alla mobilità Stefano Giorgetti ai rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. Con i rappresentanti della associazioni è stato condivisa l'opportunità di avviare un piano di comunicazione sull'accessibilità al centro rispettosa delle regole. E per offrire occasioni di divertimento e svago all'interno del programma dell'Estate Fiorentina sono stati predisposti eventi e iniziative in diversi luoghi del centro.

CONTRORADIO INFONEWS – La soluzione dei paletti e del cordone in piazza Santo Spirito “è temporanea e provvisoria”, ma per il momento “rimarrà”, e chi ha divelto i paletti e le basi “dovrà risponderne”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, spiegando anche che al posto dei paletti divelti “saranno posizionati dei grandi vasi con delle piante”. Nardella ha inoltre ribadito l’intenzione di promuovere “un concorso di idee” per proteggere il sagrato di Santo Spirito. Ieri sera manifestazione spontanea in piazza autoconvocata da un tam tam sui social. Una cinquantina di giovani seduti in circolo sul sagrato che si sono alternati al microfono a parlare della fruizione di Santo Spirito opponendosi alla decisione di voler sottrarre una parte della piazza all’uso pubblico.

CONTRORADIO INFONEWS – Da ieri presso l’ufficio immigrazione della questura di Firenze attivati “ulteriori sportelli dedicati alla consegna dei permessi di soggiorno ‘non postalizzabili’, per i quali non è previsto l’invio dell’sms di convocazione”. E’ quanto si spiega dalla questura in relazione alle polemiche per le lunghe code che si registrano a Firenze per le pratiche relative al permesso di soggiorno in seguito alla sospensione, come accaduto anche in altre città italiane, del sistema per le prenotazioni online.

Si tiene oggi l’Assemblea ordinaria dei sindaci di Anci Toscana. L’evento si terrà dalle 14.30 on line e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione

All’ordine del giorno dei lavori, presieduti dal presidente e sindaco di Prato Matteo Biffoni: aggiornamenti sul piano vaccinale, situazione epidemiologica e socio-economica.

Il Toscana Pride riparte con una manifestazione diffusa in sei città toscane, in attesa della grande parata prevista a Livorno nel 2022. Da oggi al 25 giugno alle 18.00 al via il ciclo di eventi online Toscana Rainbow Talk con gli assessori Nardini, Bezzini, Spinelli e Marras. Numerosi interventi politici, flash mob, reading e performance artistiche. L’obiettivo è quello di richiedere l’approvazione immediata e senza tagli del Ddl Zan.