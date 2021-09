Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 21 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:56 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Due giorni prima della scadenza del termine della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 422 dipendenti della GKN, fissato per il 22

settembre, il giudice del lavoro del tribunale di Firenze ha revocato la lettera d’apertura della procedura. E’ stato accolto il ricorso presentato dalla Fiom-Cgil per comportamento

antisindacale. Per questo il giudice ha condannato Gkn Driveline Firenze a “revocare la lettera di apertura della procedura”. L’azienda tuttavia non recede dal proposito di cessare

l’attività a Campi Bisenzio, come emerso al tavolo del Mise di ieri annunciando di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la sentenza,

CONTRORADIO INFONEWS -Toscana prima regione per vaccinazioni anti Covid. Il totale complessivo è di 78,6% di cui 68,5% che ha completato il ciclo, il 10,1 in attesa della seconda somministrazione. Accesso libero per prima e seconda dose negli hub vaccinali della Toscana, fino al 30 settembre. Lo fa sapere la Regione in una nota. Mentre sono 752 gli ultra fragili che ieri hanno ricevuto la terza dose delle circa 50mila tra soggetti trapiantati e immunocompromessi. Le persone che appartengono alle categorie target interessate – ricorda la Regione, “qualora non venissero contattate, perché non ancora note alle strutture o per un eventuale disguido, potranno richiedere la terza dose, contattando i call center” delle Azienda sanitarie.

CONTRORADIO INFONEWS – “La dipendenza dalle droghe era così forte che lui agiva di conseguenza, aveva bisogno continuamente di denaro”. E’ quanto spiegato dall’avvocato difensore di don Francesco Spagnesi, il parroco pratese da martedì scorso agli arresti domiciliari per importazione e cessione di droghe e appropriazione indebita. Il legale ha parlato al termine dell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip, di Spagnesi, ieri pomeriggio, durato oltre due ore e mezzo. Per gli arresti domiciliari a cui è stato sottoposto i suoi legali hanno chiesto che il prete sia spostato dalla canonica della parrocchia della Castellina ad un’altra sede.

CONTRORADIO INFONEWS – Circa mille persone che ballavano non distanziate e senza mascherina e nessun controllo del Green pass all’interno. E’ quanto hanno trovato in un locale a

Firenze, situato nella periferia Sud della città, gli agenti della polizia municipale intervenuti nella notte tra sabato e domenica per un controllo. Per i gestori sono scattate una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid e la chiusura del locale per 24 ore.

Sarà Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4X100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, a dare il via alla 19/a edizione di ‘Corri la Vita’, in programma domenica 26 settembre. Come l’anno scorso, causa Covid, non ci sarà la tradizionale corsa ma altre attività. La manifestazione permetterà poi di visitare

gratuitamente, con prenotazione obbligatoria, più di 120 mete culturali selezionate in tutta la Toscana indossando la maglia ufficiale di ‘Corri la Vita’