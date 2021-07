Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 21 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Conroradio infonews – Chiederà di essere giudicato con rito abbreviato Matteo Valdambrini, il 23enne di Prato arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020 con l’accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali, dopo averli convinti di essere il ‘Diavolo’. Lo hanno annunciato i suoi legali, nel corso dell’udienza preliminare in occasione della quale hanno anche depositato una consulenza medica relativa alle condizioni psichiche del loro assistito. Per l’accusa il 23enne avrebbe abusato di almeno 13 giovani, tra cui 2 minorenni, che hanno chiesto tutti di costituirsi parte civile nel procedimento. L’udienza preliminare proseguirà l’8 ottobre prossimo. Il Comune di Firenze ha chiesto di costituirsi parte civile “per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della manifestazione non autorizzata del 30 ottobre scorso” in centro, sfociata in lunghi scontri con le forze dell’ordine. Lo ha annunciato l’assessora all’Avvocatura Titta Meucci dopo l’udienza preliminare durante la quale il Comune ha avanzato la richiesta. “In particolare il Comune ha chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti dalle varie direzioni dell’amministrazione”, per i danni a semafori, videocamere e fioriere, “nonché il danno all’immagine provocato alla città da quantificarsi in via equitativa da parte del giudice”.

Conroradio infonews – “Ferma condanna e distanza dalle parole d’odio del dott. Macucci” verso l’on. Claudio Borghi e’ quanto esprime il gruppo Lega in Consiglio regionale presentando una mozione di “solidarieta'” con prima firmataria la presidente Elisa Montemagni. L’atto ha ricevuto il voto unanime in Aula. Nell’atto si ricorda che il dott. Marco Macucci, dipendente del sistema sanitario regionale il 23 aprile scorso ha pubblicato sui social una foto di Borghi a testa in giu’ corredata dai testi “25 aprile. Ora e sempre, Resistenza” e “Ci sono sempre invasori e nemici dai quali bisogna liberarsi, con le buone o con le cattive”. Nel testo si rileva come in passato, nei confronti di medici che hanno “garbatamente criticato” l’operato dei vertici della Regione, sono stati assunti “pesanti provvedimenti disciplinari”.

Conroradio infonews – Il Consiglio Regionale ha approvato una mozione del Partito democratico, primo firmatario Iacopo Melio in merito all’istituzione di un premio specifico dedicato a Enrico Greppi, in arte Erriquez, all’interno del concorso nazionale per gruppi emergenti di Controradio “Rock Contest”. Un «Premio per tenere viva la memoria di un grande artista, bandiera della Toscana migliore» ha sottolineato il consigliere rammaricandosi del voto contrario dell’opposizione perché ha ritenuto ‘diviso’ il leader della Bandabardò scomparso nel febbraio 2021.

Il Consiglio regionale della Toscana candida ufficialmente Firenze come citta’ ospitante di Eurovision Song Contest 2022. L’Aula ha approvato all’unanimita’ la mozione della presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi.

È stato fissato per la notte di giovedì 22 luglio dalle 22 alle 6 di venerdì 23, un test aggiuntivo per finalizzare gli approfondimenti tecnici avviati nelle scorse settimane sul viadotto Torraccia, nel rispetto delle indicazioni delle strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Come condiviso con i sindaci del territorio fiorentino, chiantigiano e con le prefetture ci sarà la temporanea interruzione dei transiti nel tratto tra Barberino e Calenzano, esclusivamente in

direzione Firenze. E’ quanto annunciato in una nota daAutostrade per l’Italia.