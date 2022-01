Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 20 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Sono stati entrambi arrestati per tentato omicidio in concorso e detenzione abusiva di armi l’uomo di 44 anni e il padre novantenne dopo quanto accaduto a Torre del Lago (Lucca). E’ quanto si apprende dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione sembrava che il figlio avesse sparato e poi si fosse barricato in casa dove si trovava anche l’anziano padre con cui vive dopo che la polizia municipale era andata a notificargli un Tso. In tarda serata la polizia ha poi spiegato che sono in corso accertamenti della scientifica per capire chi abbia sparato. Dieci giorni di prognosi per il vigile del fuoco colpito di striscio da uno dei proiettili sparati.

CONTRORADIO INFONEWS – Tragico incidente di caccia nei boschi di Castell’azzara (Grosseto), in Maremma, nel quale e’ morto un 36enne durante una battuta al cinghiale. Secondo una ricostruzione dei carabinieri l’uomo avrebbe sparato a un cinghiale che gli si era parato davanti ma dopo averlo colpito l’animale avrebbe caricato il 36enne recidendogli l’arteria femorale. Intervenuti anche il Soccorso alpino e speleologico toscano e i carabinieri. Era stato attivato anche l’elicottero Pegaso.

CONTRORADIO INFONEWS – La commissione comunale taxi ha dato il via all’iter disciplinare nei confronti del tassista che avrebbe aggredito una donna a Firenze dopo una lite nata per il prezzo della corsa. Sulla vicenda sia la donna che lo stesso tassista hanno presentato denuncia: il conducente ha sostenuto di aver reagito dopo essere stato aggredito dalla donna. La decisione della commissione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sara’ assunta al “termine di una fase istruttoria di 15 giorni”.

CONTRORADIO NFONEWS – “L’incontro e l’ accordo di oggi confermano con quanto impegno abbiamo lavorato con tutte le parti per trovare una soluzione seria che non desertificasse il territorio licenziando centinaia di persone”. Lo afferma la viceministra per lo Sviluppo economico, Alessandra Todde, commentando l’ipotesi di accordo quadro raggiunta ieri al tavolo ministeriale per la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). L’accordo siglato al Mise “è vincolato all’approvazione del referendum dei lavoratori e all’assemblea permanente”. Il perno dell’intesa “è la garanzia della continuità occupazionale e dei diritti dei lavoratori”. Inoltre “l’accordo quadro andrà ulteriormente completato da accordi in sede aziendale”. E’ questa la prima considerazione che arriva dall’Rsu dell’ex Gkn di Campi Bisenzio al termine del tavolo ministeriale.

E’ stata fissata al 13 giugno prossimo, al tribunale di Livorno, l’apertura del processo che vede imputato Beppe Grillo per i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi: la procura di Livorno ha emesso un decreto di citazione a giudizio. La stessa procura aveva chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza privata – notificando invece un avviso di conclusione indagini per il reato di lesioni – ma il gip a dicembre scorso l’aveva respinta ordinando l’imputazione coatta.

Oggi alle ore 13.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita’ “Il Forteto” svolgerà l’audizione di Enrico Rossi, ex Presidente della Regione Toscana. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv

