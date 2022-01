Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 18 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:52 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Nell’ultima settimana, in Toscana oltre 6mila over 50 hanno prenotato la prima dose di vaccino anti Covid: è quanto fa sapere la direzione del settore sanità digitale della Regione. Dal 10 gennaio, sono 6.165 gli over 50 che hanno deciso di vaccinarsi dopo l’introduzione, da parte del Governo, dell’obbligo per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.