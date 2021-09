Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 17 settembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Una 25enne, madre di tre figli piccoli, era a capo di una organizzazione che provvedeva alla consegna a domicilio di cocaina a Viareggio (Lucca). E’ quanto scoperto dalla polizia che ha eseguito sette misure cautelari, quattro delle quali in carcere, nel corso di un’operazione antidroga.

CONTRORADIO INFONEWS – È fissato per lunedì l’interrogatorio di garanzia per don Francesco Spagnesi, il prete quarantenne agli arresti domiciliari accusato di importazione e cessione di droghe e appropriazione indebita. A riguardo di quest’ultima accusa il membro del Consiglio ‘affari economici’ della parrocchia della Castellina – guidata fino pochi giorni fa dal prete – aveva avvertito più volte “di aver notato ingenti ammanchi dal conto corrente e spese non giustificate”.

La Toscana si prepara all’appuntamento delle somministrazioni di vaccino contro il Covid in terza dose ai pazienti fragili. I destinatari potenzialmente sono 5mila trapiantati, 2.100 dializzati, 5mila infetti da Hiv, 25mila malati oncologici in trattamento con chemioterapia e fra 13 e 15mila persone immunocompromesse. Numeri elencati in audizione in commissione Sanità dall’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini.

CONTRORADIO INFONEWS – Il green pass nelle aziende “sarà una garanzia di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, ma sarà anche una ulteriore spinta verso il ritorno alla quotidianità. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi. “Percepiamo i primi segnali di ripresa economica e sociale e non possiamo adesso permetterci di arretrare anche solo di un passo”, aggiunge. Ora, conclude, “si tratta adesso di mettere le imprese nella condizione di organizzarsi al meglio per attuare la misura, senza gravare con ulteriori oneri”.