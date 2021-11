Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 15 novembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Accertamenti sono in corso da parte della polizia per risalire a chi abbia fornito gli alcolici che hanno poi causato un malore a una 14enne , soccorsasabato notte nel centro di Firenze. Alla ragazzina crollata a terra in piazza Pitti è stata diagnosticata una grave intossicazione. Gli agenti stanno sentendo alcuni amici della minore per risalire a chi abbia ceduto loro gli alcolici ai fini di eventuali provvedimenti amministrativi se si trattasse di un locale. Già a metà settembre si erano verificati diversi episodi analoghi, tutti a Firenze, con cinque adolescenti portati in ospedale in un solo week end. Tutti tra i 14 e i 17 anni.

CONTRORADIO INFONEWS – E’ stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e ora è ai domiciliari un 22enne livornese accusato di aver aggredito ieri a Livorno un barista, ferendolo con un coltello a una mano. Denunciati altri tre giovani, coetanei dell’arrestato, che avrebbe preso parte al raid contro il locale, situato nel centro della città, in via Buontalenti: favoreggiamento, danneggiamento e aggressione i reati ipotizzati.

CONTRORADIO INFONEWS – Intervento della polizia sabato sera a Firenze dopo una partita di calcio juniores per una lite con aggressione tra l’allenatore di una delle due squadre e il giocatore dell’altra. Il tecnico, 62 anni, è stato anche portato in ospedale: non sarebbe grave. L’uomo sarebbe stato fatto cadere a terra del giocatore, un 19enne. Quest’ultimo avrebbe però riferito di essere stato colpito per primo dall’uomo, con una testata. La polizia è intervenuta dopo essere stata allertata dalla figlia del 62enne.