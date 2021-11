Dimessa la ragazzina di 14 anni ubriaca a Firenze di notte

By

Firenze, torna nel fine settimana il problema dei minorenni ubriachi che finiscono in ospedale, è grave infatti una ragazzina di 14 anni che ha avuto un malore dopo aver bevuto alcolici la notte scorsa nel centro del capoluogo toscano.

La ragazzina è addirittura crollata a terra, perdendo conoscenza mentre si trovava in compagnia di alcuni amici ed è stata quindi portata in stato d’incoscienza al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova, dove le è stata diagnosticata una grave intossicazione.

Secondo quanto poi ricostruito dalla Polizia di Stato, che sta indagando sul caso, la quattordicenne, avrebbe bevuto alcolici mentre si trovava con alcuni amici in piazza Santa Maria Novella. Accertamenti sono in corso per poter risalire a quale esercizio commerciale siano state acquistate le bottiglie.

AGGIORNAMENTO: E’ stata poi dimessa dall’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze è stata trattenuta in osservazione e poi rimandata a casa al termine degli accertamenti dei medici. Nelle prossime ore sarà sentita dalla polizia.

Sempre la notte scorsa controlli mirati sono stati effettuati dalla polizia nelle zone di piazza Sant’Ambrogio e di piazza Santa Croce dove gli agenti sono intervenuti più volte per invitare i giovani a rispettare il distanziamento sanitario.

Accertata anche la vendita di alcolici oltre le 21 in un locale di borgo Pinti, che adesso rischia una multa. Nei prossimi giorni, inoltre, fa sapere la questura, verranno intensificati i controlli relativi al rispetto del Green pass, in particolare in bar, ristoranti e palestre.