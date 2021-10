Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 13 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews – La Toscana registra un’altra vittima sul lavoro. Travolta da un pallet carico di materiale plastico, nel magazzino dell’azienda in cui era impiegata a Scandicci. E morta dopo oltre un mese in ospedale Tiziana Bruschi, ventiseiesima morte sul lavoro dall’inizio dell’anno. La donna, 58 anni, è rimasta schiacciata da un bancale caduto da un’altezza di circa tre metri. La pm Ornella Galeotti ha conferito l’incarico per l’autopsia.

Controradio Infonews – Un corteo per il 15 ottobre tra le strade del centro di Firenze, da Santa Maria Novella fino a piazza Annigoni, per protestare contro l’obbligo di Green Pass per i lavoratori. L’annuncio, diffuso sui social, ha messo in allerta le forze dell’ordine fiorentine. Dal Viminale è partita la raccomandazione di esaminare in modo rigoroso i preavvisi di corteo, per verificare la possibile partecipazione di frange violente. Il corteo è stato annunciato con un volantino diffuso in rete, firmato “cittadini toscani” e “studenti contro il green pass”.

Controradio Infonews – Solidarietà alla Cisl e ferma condanna bipartisan dal mondo politico e sindacale per la busta con un proiettile e una lettera anonima di minacce recapitati al segretario della Fim-Cisl Toscana. In corso accertamenti da parte della Digos.

Cgil Firenze, Arci Firenze e Anpi Firenze promuovono ‘L’ottobre antifascista’ che si terrà nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Si comincia oggi 17,30, Libreria

Marabuk, con la presentazione del libro di Orso [Lorenzo Orsetti] ‘Scritti dalla Siria del Nord Est’. Controradio Infonews – La Regione tramite l’Arpat ha definito le modalità di messa in sicurezza di emergenza del tratto interessato dalla potenziale contaminazione da Keu e, in attesa degli accertamenti amministrativi e giudiziari per l’individuazione del responsabile della contaminazione, il commissario regionale Keu ha chiesto al commissario regionale per il completamento della Sr429 di attuare la messa in sicurezza di emergenza.