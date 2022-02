Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 1 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:20 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Sono sempre ricoverati in ospedale a Pisa in gravissime condizioni due giovani dei quattro rimasti feriti domenica sera tardi nell’incidente stradale avvenuto sulla via del Brennero vicino a Lucca. Nello scontro è morta una ragazza di 18 anni, di Lucca, Rebecca Cucchi. Le due auto su cui viaggiavano quattro giovani e un’altra vettura hanno avuto uno scontro frontale. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze.

CONTRORADIO INFONEWS – Tracce di polvere da sparo sarebbe stato rilevate sulle mani sia del 44enne sia del padre dell’uomo, 90 anni, entrambi arrestati lo scorso 19 gennaio dopo che dall’interno della loro casa a Torre del Lago (Lucca) dove si erano asserragliati, erano stati esplosi due colpi con una vecchia pistola ferendo di striscio un vigile del fuoco. E’ quanto emergerebbe in merito all’esame dello stub fatto a padre e figlio. Entrambi sono stati indagati per tentato omicidio in concorso e detenzione abusiva di armi. Il padre novantenne, ex maresciallo dei carabinieri, in considerazione della sua età è agli arresti domiciliari.

CONTRORADIO INFONEWS – Una scuola di Empoli (Firenze) e un parco giochi di Vinci (Firenze) sono stati oggetto di raid vandalici avvenuti nelle ultime ore e su cui le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se possano essere frutto della stessa mano. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini di videosorveglianza.

CONTRORADIO INFONEWS – Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza il nuovo regolamento sulla concessione degli spazi esterni a bar e ristoranti : favorevoli Pd e Lista Nardella, contrari Lega e Sinistra Progetto Comune, astenuti Forza Italia, Movimento 5 stelle e gruppo misto. Il piano tavolini, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Federico Gianassi, entrerà in vigore dal 21 marzo e si chiuderà il 6 novembre: il diritto di concessione sarà riservato solo agli esercizi di somministrazione e non si potranno inserire tavoli sul lato opposto della carreggiata dove si ha il locale. La città sarà divisa in due, tra area Unesco e quella fuori dal centro, con regole stringenti.

CONTRORADIO INFONEWS – Sull’ipotesi di accorciare la pista dell’aeroporto di Peretola “ad oggi il Comune di Firenze non ha avuto comunicazioni formali relative all’avvio di un eventuale nuovo procedimento per la riqualificazione del nuovo aeroporto. Credo che ci dovranno essere sviluppi e verifiche tecniche rispetto ad una eventuale proposta”. A dirlo, in Consiglio comunale, l’assessore alle Grandi infrastrutture del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, rispondendo ad una domanda di attualità di Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune).