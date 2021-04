Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 27 aprile 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

La campagna di vaccinazione in Toscana procede con la riapertura del portale dedicato, da venerdì 30 aprile, per gli over 70, ovvero per i nati dal 1941 al 1951 che non hanno ancora compiuto 80 anni. L’apertura del portale venerdì 30 aprile prossimo, sarà per prenotare la vaccinazione da maggio 2021 senza ‘clic day’.

Il 92,45% degli over 80 toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino. “La Toscana – dichiara il presidente Eugenio Giani – è tra le Regioni con la più alta copertura vaccinale d’Italia fra gli over 80″. Nel frattempo prosegue con la vaccinazione delle persone a elevata fragilità e degli over 70. Fino al 2 maggio sono attese 8.910 dosi di AstraZeneca, 15.730 di Moderna e 128.700 di Pfizer, quasi tutte già prenotate per la somministrazione delle prime dosi e per i richiami.