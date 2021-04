Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 26 aprile 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Serrande alzate per tutte le attività, senza alcun limite di sorta e nessun coprifuoco. E spostamenti liberi tra le regioni di qualunque colore. Il Movimento Io Apro, lancia la sfida al governo. E invita i propri iscritti e aderenti a ribellarsi, a partire da oggi ricorrendo alla “disobbedienza civile”. E dunque a non applicare le nuove regole dettate dall’esecutivo Draghi: un sostanziale via libera.

Ieri sera ‘Scoprifuoco’ in piazza della Signoria a Firenze per la nuova protesta indetta dai ristoratori della Tni Italia a partire dalle 22.01. La polizia ha intimato i presenti ad andarsene e ha poi iniziato a identificare chi restava in piazza ai fini della contestazione della multa.

Intanto sempre oggi in 13 città capoluoghi di regione fra cui Firenze ci saranno flashmob delle imprese e dei liberi professionisti del settore Matrimoni ed eventi per protestare contro la mancata indicazione della data di ripartenza per le feste.