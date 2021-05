Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 21 maggio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: I 60enni che prenoteranno il vaccino anti Covid sul portale regionale entro sabato 22 maggio, riceveranno la dose tra il week end e lunedì 24 maggio: è quanto annuncia la Regione per incentivare gli over 60 che in Toscana non hanno ancora prenotato la somministrazione. Si è aperta ieri la prenotazione dei vaccini per i toscani nati nel 1978 e nel 1979. Oggi venerdì 21 maggio, potranno prenotare la vaccinazione i nati nel 1980 e nel 1981 andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40. Anche in questo caso, le agende saranno aperte alle ore 17.