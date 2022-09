Controradio Speciale Elezioni, il programma

Controradio seguirà l’appuntamento elettorale del 25 settembre con una copertura che coinvolgerà tutti suoi media.

Domenica 25 settembre i cittadini italiani andranno ai seggi per le elezioni politiche nazionali. Controradio seguirà le elezioni a partire dalle 21:00 di domenica sera, per tutto il giorno di lunedì e martedì fino alle 10:00, con dirette che daranno aggiornamenti e analisi dei risultati elettorali, le ricadute sul territorio, gli scenari di governo le voci dei protagonisti e degli opinionisti.

Programma:

Domenica 25 – 21:00 collegamento con Popolare Network per la diretta sulle elezioni politiche. Dalle 1:00 sempre dal Network la diretta continua con la notturna in radio, condotta da Gianmarco Bachi e Luca Gattuso.

Lunedì 26 – 6:30 lettura in diretta dei primi dati elettorali durante la conduzione del mattino presto con Gimmy Tranquillo

8:00 NewsLine dedicata alle elezioni con Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo con aggiornamenti sui risultati e ospiti in studio Tommaso Ciuffoletti e Fabrizio Morviducci per le prime analisi sui risultati.

9:00 Conduzione in studio di Raffaele Palumbo Raffaele con interventi telefonici di giornalisti, docenti, politici ed aggiornamenti dalla redazione di Chiara Brilli

11:00 Elezioni Breaking News aggiornamenti flash sui risultati elettorali, spigolature, commenti da agenzia a cura di Gimmy Tranquillo

12:00 Elezioni Breaking News aggiornamenti flash sui risultati elettorali, spigolature, commenti da agenzia a cura di Chiara Brilli

12:30 Notiziario a cura di Raffaele Palumbo

13:00 Aggiornamenti sui risultati; interventi di giornalisti, docenti, politici a cura di Raffaele Palumbo

15:25 Notiziario a cura di Raffaele Palumbo

1535 Conduzione in studio di Domenico Guarino con in studio Fabrizio Morviducci, Stefano Fabbri, Sara Maggi; ed aggiornamenti dalla redazione di Simona gentili

19:30 collegamento con Popolare Network

Martedì 27- 6:30 durante la conduzione del mattino presto con Gimmy Tranquillo: dati, notizie, commenti sul voto

8:00 NewsLine con Chiara in conduzione e Gimmy in redazione per aggiornamento, notizie e commenti, ospiti in studio Stefano Fabbri, Fabrizio Morviducci, e Sara Maggi per analisi dei nuovi scenari politici

9:00 Conduzione in studio di Raffaele Palumbo per la chiusura dello speciale, con i commenti finali; ospiti in studio Stefano Fabbri, Fabrizio Morviducci, e Sara Maggi.

Le interviste e le analisi saranno rilanciate sul nostro sito controradio.it e sulla pagina Facebook Controradio Firenze