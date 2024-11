Controradio Firenze contro la violenza sulle donne: ControCall per “Un 25 novembre al mese”

Controradio Firenze contro la violenza sulle donne – Inviate i vostri messaggi sonori o testuali alla redazione di Controradio. Verranno trasmessi e letti (anche in anonimato) nella trasmissione di venerdì 29 novembre.

Un luogo condiviso di ascolto, racconto, riflessione e di dibattito con esperti/e dei vari ambiti del contrasto alla violenza di genere. “Un 25 novembre al mese” è la trasmissione mensile di Controradio Firenze in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Le conduttrici Chiara Brilli e Sandra Salvato hanno pensato di dedicare la trasmissione di novembre 2024 al pubblico con voci, testimonianze, storie, riflessioni, messaggi sonori o testuali, nel mese della Giornata contro la violenza sulle donne, per creare un’occasione per “fare rumore, ancora. Più forte, attraverso la radio. Inviate entro il 25 novembre 2024, i vostri audio o testi (se lo chiedete, anche anonimi) per dire la vostra contro la violenza o raccontare una vostra esperienza, una riflessione che avete maturato e volete condividere a [email protected] o [email protected] oppure al numero whatsapp 342 810 4111 specificando l’hashtag #un25novembrealmese. Saranno lette e mandate in onda nella puntata del 29 novembre 2024 dalle ore 9.00 su Controradio.

Le puntate di “Un 25 novembre al mese” sono in programma ogni ultimo venerdì del mese per rendere il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) non una data sul calendario, non una scadenza o un momento passato o futuro, ma uno spazio presente e costante che vada oltre i numeri, le statistiche, gli stereotipi, le dichiarazioni e la pruriginosa attenzione distorta che rende le donne vittime due volte. Una data senza scadenza per esserci e occupare spazi del palinsesto oltre la cronaca e la ‘vita mediatica’ di morti troppo spesso annunciate e non evitate.

Per maggiori informazioni: www.controradio.it e Un 25novembrealmese

Foto: Lediesis