Partiti i lavori per il nuovo Parco Florentia all’Isolotto: più orti urbani, alberi e pista Bmx

Sono partiti e dureranno tre mesi i lavori per il nuovo Parco Florentia, lungo l’Argingrosso, all’Isolotto. Lo riporta Palazzo Vecchio riguardo all’investimento di 600.000 euro finanziato col Pn Metro Plus. Nel dettaglio ci saranno due ettari in più di orti urbani grazie alla realizzazione di nuovi spazi con allaccio di acqua, recinzione, pergola, e con la realizzazione di nuovo pozzo e la piantumazione di nuovi alberi da frutto. A sud degli orti ci sarà un’area per la realizzazione di una mini pista per le mountain bike con possibilità anche di noleggio bici per la visita del parco. A nord, si spiega ancora dal Comune, è prevista la realizzazione di una ‘stanza verde’ dedicata specificatamente alla ginnastica soft ed al relax. L’area pianeggiante sarà attrezzabile sia per eventi sportivi stagionali e per liberi allestimenti quali campi da gioco. “Stiamo lavorando per dare un nuovo volto a questa grande fetta del parco Florentia che guarda verso l’Isolotto – afferma Paola Galgani, vicesindaca e assessore all’ambiente -. Si tratta di interventi che renderanno più fruibile e più sostenibile l’area da parte dei cittadini e che creeranno una maggior offerta in termini di svago e relax, generando indubbiamente effetti positivi dal punto di vista di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, socio economica ed ambientale. Una ventina di ettari che saranno resi funzionali e fruibili per varie attività da tutti i cittadini”