Controradio Club: radio aperta e tesseramento per continuare a stare insieme

Sabato 20 dicembre seconda radio aperta della campagna di tesseramento 2026 al Controradio Club. Un’occasione in più per vedere gli studi, incontrare chi ci lavora, chi ascoltate o chi non conoscete dietro le quinte, ma sopratutto un momento per sostenere la radio che vi accompagna e vi informa ogni giorno. Per chi non potesse venire domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in via del Rosso F.no 2b a Firenze, potrà farlo in orario d’ufficio durante la settimana, oppure può iscriversi on line su www.controradioclub.it e acquistare i numerosi gadgets e il vino e le tshirts edizione speciale per il 50esimo

’50 anni insieme’, vuol dire tanto ma non tutto. Perché dietro una delle prime emittenti libere nate nel 1976 (e una delle poche rimaste), dietro 10 lustri di trasmissioni e musica che in molti casi hanno fatto da colonna sonora o informativa anche della vostra vita, c’è un’ostinata voglia di andare avanti.

Vogliamo credere nella possibilità che oggi l’informazione (anche quella locale) non sia solo digitale, artificiale o sempre più precaria, che la programmazione non sia fatta solo di playlist autoreferenziali e su piattaforme a pagamento, oppure di selezioni in automatico, ma ci sia qualcuno in carne e ossa, con pregi e difetti, che con passione, professionalità, ascolto e impegno anima un canale di comunicazione e condivisione, come Controradio. Che certo cresce e cambia, aprendosi al multimediale, cercando di stare in un mondo editoriale sempre più in crisi, e in questo sforzo aziendale mantenga però quell’artigianalità e quella cifra che la contraddistingue.

Non uno specchio del vostro io, non una bolla nella quale siete a vostro agio e sempre rassicurati, ma una piazza aperta, libera, dialettica, viva che possa darvi strumenti di riflessione, elaborandoli anche con voi attraverso stimoli, segnalazioni, riscontri che ogni giorno non ci fate mai mancare.

E allora non fateci mancare nemmeno il vostro sostegno. Meno di 20 centesimi al giorno fanno per noi una differenza vitale. Fare crescere quella percentuale che adesso vi vede al 20% nella torta del bilancio di Controradio significherebbe dare ossigeno non solo per il 50esimo che tutti vogliamo festeggiare a marzo ma per il futuro di una radio che ognuno ascolta, giudica e vive a suo modo e che se non ci fosse sarebbe un impoverimento per tutti/e.

Se pensate che i progetti di reindustrializzazione dal basso, di tutela dei beni comuni, di partecipazione e pluralismo siano la scelta giusta per un mondo più sostenibile non potete dunque perdere l’occasione di sostenere Controradio.