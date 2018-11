“Conta su di me” arriva nelle sale toscane dal 22 novembre

“Conta su di me” diretto da Marc Rothemund, arriva nelle sale toscane e di tutta Italia dal 22 novembre. Il film sarà proiettato a Firenze (Principe), Prato (Omnia Center), Pistoia (Lux), Montecatini (Imperiale), Santa Croce (Lami), Pontedera (Cineplex), Pisa (Arsenale), Montevarchi (Cineotto) e Massa (Splendor).

“Conta su di me” è un commovente racconto sulla gioia e la speranza per il futuro e sulla nascita di un’intensa amicizia: quella di una nuova “strana coppia” del grande schermo, che vi farà ridere ed emozionare. Il film è stato presentato in concorso alla 48° edizione del Giffoni Film Festival, la manifestazione cinematografica dedicata a bambini e ragazzi dove è stato insignito del Gryphon Award 2018 nella sezione Generator +13.

SINOSSI

Tratto da una bellissima storia vera, il film racconta l’incontro tra Lenny (Elyas M’Barek), un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, e David (Philip Noah Schwarz), un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie e la cui aspettativa di vita è incerta. Il papà di Lenny (Uwe Preuss), famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli, che lo aiuterà a realizzare prima che sia troppo tardi. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento.