Consorzio Pecorino Toscano Dop, presentato un sistema di traccibilità AI-blockchain, prossimo passo ‘etichetta parlante’

Firenze, sempre di più avanti nella la tutela del Pecorino Toscano Dop, il prossimo passo sarà un’etichetta ‘parlante’, che racconterà la storia dell’eccellenza italiana.

L’operazione trasparenza’ è un’idea innovativa per il Consorzio Pecorino Toscano Dop che ha presentato un sistema di monitoraggio costante ed in tempo reale grazie alla tecnologia blockchain e alla machine learning di AI. Questi due mezzi avranno una tracciabilità certificato dall’organismo di controllo (Dqa) e dei costi di investimento e strumentistica accessibili anche ai piccoli produttori.

Il prossimo passo sarà invece la produzione di un’etichetta ‘parlante’ per conoscere l’intera storia del prodotto,dall’origine alla distribuzione. Queste novità sul fronte della tutela della sicurezza alimentare sono state illustrate a Roma dal Consorzio di tutela di questa eccellenza casearia made in Tuscany. Dipartimento di Qualità Agroalimentare (Dqa) insieme a Farzati Spa hanno dato vita, grazie alla collaborazione di cinque caseifici, ad un nuovo progetto alimentare che ha come protagonista il Pecorino Toscano Dop.

Grazie alla blockchain e ad altre tecniche digitali innovative, si farà un ulteriore passo avanti per garantire la tracciabilità e la qualità di uno dei più importanti formaggi Dop italiani. Il sistema sviluppato permette infatti un controllo continuo e oggettivo che, partendo dal latte utilizzato per la produzione del Pecorino Toscano, monitora l’intero percorso del prodotto, dall’origine alla distribuzione.

A fornire tali informazioni d’origine certe pensa la bio fingerprint ideata da Farzati S.p.A. e chiamata BluDev©. La bio fingerprint è un’impronta biochimica resa digitale attraverso l’intelligenza artificiale e rilevata con un dispositivo portatile che traccia e riconosce, tramite la spettrometria a infrarossi vicini Nir, le molecole che compongono il prodotto. In questo modo viene mappato il percorso di tracciabilità, definendone precisamente la sua impronta e la sua origine. BluDev©, consente di poter rilasciare il foodpassport© di un qualsiasi prodotto e il Dqa inserirà tale tecnologia all’interno del Piano dei Controlli del Pecorino Toscano Dop.