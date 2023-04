Arrivano 500mila euro dal Comune di Firenze per la facciata del teatro della Pergola

Firenze, entro l’estate 2023 ci sarà un intervento di restauro sulla facciata principale del teatro della Pergola dopo l’ok della Giunta a Palazzo Vecchio, i fondi sono 500mila euro.

Giunta di Palazzo Vecchio ha dato il via libera in modo da restaurare la facciata principale del teatro della Pergola. L’intervento partirà entro l’estate ed è da 500mila euro, va ad aggiungersi ai lavori di riqualificazione statica e sismica (2,5 milioni). In una nota del Comune, si legge che il progetto riguarda due diversi interventi da 250mila euro ciascuno.

Nella prima fase avverrà il consolidamento con l’inserimento di incatenamenti per contenere le azioni destabilizzanti create dalle scosse sismiche. In più verrà posata una guaina che impermeabilizzerà il tutto, in modo da preservare l’integrità degli elementi portanti di copertura e degli ambienti sottostanti. Palazzo Vecchio ha spiegato inoltre che i rilievi hanno escluso la presenza di sacche interno o vuoti di notevole profondità ed estensione.

Nella seconda fase si procederà al vero e proprio restauro della facciata con il rifacimento degli intonaci esterni e interni non più recuperabili, mentre le parti recuperabili saranno oggetto di restauro con lavori di pulitura, consolidamento e trattamento biocida. Prevista anche la pulitura delle superfici di pietra, il rifacimento delle stuccature e delle parti mancanti delle cornici.

“Andiamo avanti con la grande stagione di rinnovamento dei teatri fiorentini – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Titta Meucci -, che si arricchisce ora di un nuovo importante capitolo con il completo restauro della facciata del teatro della Pergola, di recente riaperto dopo gli straordinari interventi di riqualificazione, che partirà entro l’estate”.