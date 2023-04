Lucca Art Fair, l’evento dedicato all’arte moderna e contemporanea

Torna con la settima edizione, la Lucca Art Fair, dal 21 al 23 aprile, evento dedicato alla mostra e alla vendita di arte che si terrà a Real Collegio, nel centro storico.

Dal 21 al 23 aprile la città di Lucca ospiterà al fiera Lucca Art Fair. All’interno ci sarà arte moderna e contemporanea in mostra ma anche in vendita, è la settima edizione e si terrà al Real Collegio, nel centro storico. Saranno ben 30 le gallerie d’arte (di cui tre sono straniere) che si sono date appuntamento e che porteranno le opere di 200 artisti diversi.

Alla fiera si attaccherà anche la mostra ‘The Abduction of Europe’, curata da Sasa Janjic con sei artisti provenienti dalla Serbia che affronteranno con le loro opere la questione del rapporto tra centro e periferia, l’Europa come entità politica, economica e culturale e i suoi riflessi sulla nostra società.

Sono anche previste delle visite guidate gratuite nel percorso espositivo della fiera, volte ad avvicinare il grande pubblico al mondo del collezionismo d’arte. “Vogliamo alimentare il fermento – commenta Paolo Batoni, exhibition manager – e le tendenze che stanno emergendo dal mercato e, allo stesso tempo, sostenere e incoraggiare una nuova generazione di collezionisti e visitatori ad avvicinarvisi attraverso la fiera ad un approccio non solo economico, ma anche culturale. Su queste basi ho voluto interpretare anche questa nuova edizione di Lucca Art Fair”.

“Oltre ad essere una fiera è anche una grande mostra di arte contemporanea da poter visitare con tour guidati da esperti del settore – sottolinea l’assessore Mia Pisano -, che porta a Lucca le opere di oltre 200 grandi artisti internazionali e 30 gallerie provenienti da tutta Italia e dall’estero. Questo permetterà di avere l’opportunità in questi giorni di ammirare opere di grandissimi artisti come Wharol, Haring, Schifano, De Chirico oltre ad una selezioni di opere provenienti perfino dal Giappone, arricchendo di fatto l’offerta culturale in questo periodo di ponte, in cui sappiamo che la città sarà ricca di visitatori”