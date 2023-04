LuisaViaRoma sbarcherà a New York

Sarà il primo store del brand LuisaViaRoma oltre confine, precisamente a New York, grazie alla partnership strategica con il fondo di private equity Style Capital, e alla nuova guida della ceo Alessandra Rossi.

LuisaViaRoma è pronta ad andare negli Usa, nel 2024 aprirà infatti il suo primo negozio oltreconfine a Manhattan. L’ha confermato Nicola Antolli, lo chief marketing officer di LuisaViaRoma, che è intervenuto al convegno e-P summit, un evento organizzato da Pitti Immagine a Firenze. “L’idea – ha spiegato Nicola Antolli dal palco – è di portare Firenze a New York”.

L’azienda è stata tra le prime ad approdare online a fine anni Novanta, ancora ad oggi infatti per il brand il 90% di fatturato è realizzato sul web. Nonostante ciò, questa è una conferma dell’effettiva importanza del negozio fisico come strategia di fidelizzazione con i consumatori, anche quelli esteri.

Il negozio newyorkese si troverà in Bond street e si andrà ad aggiungere allo storico negozio di Firenze in via Roma. Negli ultimi anni il brand LuisaViaRoma ha messo in atto una serie di step in grado di completare la strategia di espansione globale, anche grazie alla partnership strategica con il fondo di private equity Style Capital, e alla nuova guida della ceo Alessandra Rossi.