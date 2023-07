Conad presenta “I Nostri Ori”, un patto per valorizzare i produttori locali

Un progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare i prodotti locali ed in particolare i piccoli produttori, mettendoli a contatto con la realtà della grande distribuzione. E’ quello presentato questa mattina in Regione Toscana da Conad.

Il progetto si chiama “I nostri ori” ed è teso alla valorizzazione dei territori, delle loro specificità e delle loro produzioni. L’iniziativa di Conad comprende la selezione dei migliori prodotti locali, garantiti per provenienza e qualità. L’accurata gamma di prodotti è il cuore, il risultato e il motore di una strategia commerciale mirata ad offrire al cliente una proposta di qualità, certificata e sostenibile.

Una scelta distintiva a cui Conad Nord Ovest ha voluto dare valore attraverso l’attenta selezione mirata di prodotti con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leva del localismo. Un lavoro continuo di indagine, studio e ricerca svolto anche in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), vera eccellenza nella trasmissione della cultura enogastronomica Italiana.

“Siamo di fronte ad una iniziativa di grande valore, sia dal punto di vista della scelta aziendale, che da quello economico, sia per i suoi riflessi sul modo di consumare dei cittadini e per il messaggio che lancia. La scelta compiuta da Conad di valorizzare i territori e i prodotti locali – dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – è da condividere pienamente. E’ perfettamente in linea con l’impegno che sta producendo la Regione per una politica di valorizzazione delle filiere locali del nostro ricchissimo agroalimentare, che può contare su una base di elevata qualità e su 16 Dop e 15 Igp”.

“Uniamo – ha aggiunti l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari – localismo e sostenibilità per la crescita del territorio e il valore futuro. Il nostro lavoro rappresenta un volano per la crescita delle comunità in cui operiamo, creando valore non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali, supportando un consumo consapevole e uno sviluppo sostenibile del tessuto produttivo locale. L’impegno orientato alla sostenibilità lo abbiamo quest’anno rendicontato all’interno del primo rapporto di Sostenibilità della cooperativa che dimostra chiaramente la nostra visione per il futuro”.

Conad Nord Ovest nel 2022 ha coinvolto oltre 1.200 fornitori locali di prodotti alimentari provenienti dalle regioni in cui opera, generando un volume d’affari di circa 354 milioni di euro e 152 aziende ortofrutticole consorziate (Consorzi Ori) che esprimono un fatturato di oltre 62 milioni di euro commercializzando 462 referenze, ai quali si aggiunge il Consorzio Ori del Mar Tirreno espressione del pescato locale.

Durante l’incontro di oggi, Conad Nord Ovest ha ribadito il proprio impegno partendo proprio dalla Toscana, terra ricca di eccellenze dove la Cooperativa insieme ai propri Soci sostiene una rete di 398 fornitori locali che nel 2022 hanno generato un fatturato di 122 milioni di euro e di 46 produttori ortofrutticoli consorziati al Consorzio Ori di Toscana che esprimono un fatturato di oltre 16 milioni di euro.

In Toscana, Conad è presente con 191 punti vendita gestiti da 113 soci imprenditori e oltre 6.200 occupati, che si impegnano attivamente nelle comunità locali per promuovere la crescita, lo sviluppo dei territori e l’economia locale

Il Consorzio Ori di Toscana che riunisce 46 produttori locali di ortofrutta, ha generato un fatturato sviluppato di oltre 16 milioni di euro. Attraverso il Consorzio, Conad Nord Ovest lavora a stretto contatto con i produttori ortofrutticoli toscani, fornendo loro supporto logistico e commerciale. Questa collaborazione permette ai produttori di accedere a una rete di distribuzione più ampia e di raggiungere alti livelli di qualità e sostenibilità.