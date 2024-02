Con “Saviors” dei Green Day torna “Il Disco della Settimana”

Ve lo diciamo subito, se non riuscite a togliere dal lettore “Wall Of Eyes” degli Smile, questo non è il disco che fa per voi. Se invece cercate qualcosa che diradi le brumose atmosfere di febbraio il power pop infallibile dei Green Day può fare al caso vostro.

E non si venga a dire “non sono più i Green Day di una volta”, la formula infatti è sempre la stessa, riportata a quella carica ironica che li contraddistingueva agli esordi. Se non ne siete convinti durante tutta la settimana ascolteremo una manciata di brani estratti dall’album in modo che possiate farvi un’idea, poi, se vorrete, ne riparleremo.

Ma passiamo ad un po’ di fatti. Il 14° album della band, “Saviors”, anticipato dal singolo “The American Dream Is Killing Me“, è stato registrato tra Londra e Los Angeles insieme allo storico produttore dei Green Day, Rob Cavallo, già al loro per gli altri lavori “Dookie”, “Insomniac”, “Nimrod”, “American Idiot” e “Bullet In A Bible”.

Il brano “The American Dream Is Killing Me” che ha anticipato l’album è “uno sguardo al modo in cui il tradizionale sogno americano non funziona per molte persone, anzi, fa male a molte persone” ed è stato accompagnato da un video musicale in bianco e nero ispirato ad un film noir che vede i Green Day nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Il video è stato diretto da Brendan Walter e Ryan Baxley e girato a Los Angeles.

I Green Day (Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool), il prossimo 16 giugno 2024 saranno sui palchi degli I-Days Milano per un unico appuntamento live nel nostro paese del “The Saviors EU/UK tour”, una data in cui celebreranno i loro due album di maggior successo, Dookie e American Idiot, oltre che il nuovo album Saviors.

Saviors, dei Green Day è il nostro “Disco della Settimana“!