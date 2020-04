Comune e Fiorentina: obbiettivo stadio 2021

Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando dell’obbiettivo per la costruzione di un nuovo stadio a Firenze da parte della Fiorentina.

Oggi il sindaco Nardella ha parlato dell’obbiettivo che palazzo Vecchio e la Forentina si sono posti per la realizzazione della nuova struttura: “Io credo che sia la Fiorentina che il Comune di Firenze debbano fare ciascuna la propria parte ‘in parallelo’, con l’obiettivo condiviso di arrivare entro il 2021 alla realizzazione di un nuovo stadio a Firenze”.

Quanto alla proroga che il Comune potrebbe concedere alla Fiorentina per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio, “i tecnici sono al lavoro – ha aggiunto – si tratta di materiale molto voluminoso, e questa è una buona notizia perché la Fiorentina ha rispettato il termine del 31 dicembre per consegnare l’integrazione alla documentazione sul progetto”.

“Ora proprio i tecnici del Comune ci dovranno far sapere a che stato di avanzamento è arrivata la progettazione dello stadio, e in base a quello valuteremo se e quanto tempo in più darci per il progetto finale da consegnare. Ma fino a quando non saranno viste completamente le carte consegnate non possiamo conoscere lo stato di avanzamento del progetto”.