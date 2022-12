Commenti e reazioni politiche dopo il rinvio dello sfratto della moschea di Firenze

By

Firenze, dopo il rinvio dello sfratto della moschea di piazza dei Ciompi, vicenda seguita attentamente dai media cittadini, sono stati molti i commenti e le reazioni provenienti da tutto lo spettro politico.

Iniziamo con i commenti del capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana Marco Stella “basta minacciare problemi di ordine pubblico, ricattare le istituzioni facendo intendere che potrebbero nascere disordini e violenze, e la legge si può anche non rispettare e bypassare”. “Il diritto alla preghiera è sancito dalla Costituzione, così come il dovere di rispettare le regole – ha attaccato Stella -. Ma qui di rispetto delle regole non si è vista neanche l’ombra”.

Secondo i consiglieri comunali fiorentini del gruppo Centro Antonio Montelatici ed Emanuele Cocollini quella di venerdì “è una brutta pagina per Firenze e per lo Stato italiano. Il rinvio dello sgombero della moschea di piazza de’Ciompi significa lanciare il messaggio che la legge può essere non rispettata senza alcuna conseguenza”.

Il consigliere di Fdi Jacopo Cellai chiede “di affrontare la questione in modo trasparente, senza limitarla colpevolmente a una questione di metri quadrati”, per Andrea Asciuti di Italexit “nessuna strumentalizzazione su quanto sta succedendo ma deve essere trovata una soluzione”.

Di altro avviso rispetto al centrodestra i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu secondo cui “il rinvio dello sfratto era necessario, così come è necessaria una soluzione urgente” mentre il Pd – attraverso il segretario cittadino Andrea Ceccarelli e il capogruppo a Palazzo Vecchio Nicola Armentano – sceglie di replicare direttamente alla Lega (che ha effettuato oggi un presidio “a tutela della legalità): “La Lega ha usato toni sguaiati in una situazione che invece per fortuna ha visto prevalere buon senso e responsabilità”, hanno detto i dem.