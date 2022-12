Bambina di 12 anni muore dopo essere stata investita da un’auto, grave la madre

By

Poggio a Caiano, in provincia di Prato, una bambina di dodici anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversavano la strada insieme alla madre.

La madre e la bambina sono state travolte dall’auto nel centro abitato del comune toscano, rimanendo incastrate sotto al veicolo, e sono dovuti intervenire sul posto i vigili del fuoco per estrarre le due donne e affidarle al personale sanitario del 118.

Le condizioni di Alessandra, la bambina nata a Bologna ma residente a Poggio a Caiano, sono apparse sin da subito molto gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario ha dovuto dichiararne il decesso. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dalla polizia municipale, la vettura sarebbe stata guidata da una signora anziana con i nipoti a bordo.

La madre della bambina è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato e si troverebbe in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:00 in piazza 20 settembre. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada adiacente alla piazza è stata chiusa al traffico, creando disagi alla viabilità.

Sono ancora in corso gli accertamento del caso per poter determinare la dinamica del tragico incidente.