Comitato Santo Spirito: locali senza bagni vanno chiusi

Oggi assemblea dei residenti di Santo Spirito per fare il punto sulla questione ‘degrado’. Il documento del comitato

Ecco il documento rilasciato al termine della riunione dei residenti di Santo Spirito

“Riassumendo in breve, per la salvaguardia della Basilica monumentale di Santo Spirito, e della sopravvivenza della residenza in fuga, il Comitato dei Residenti di Santo Spirito, riunitosi oggi, sabato 29 maggio 2021, alle ore 11.30 in Via de’ Coverelli, presso l’abside – orinatoio – della Basilica monumentale di Santo Spirito -, rappresentato stamani da esponenti di trenta famiglie di residenti, si rivolge al Sindaco e al Prefetto di Firenze ritenendo che sarebbe opportuno pensare a:

1) Cancellata alta mt. 1,80, inchiavardata sul selciato, sotto al primo gradino, lungo tutti i 90 metri di perimetro della scalinata, fatta di elementi leggeri, movibili, aperta di giorno durante l’orario di apertura della Basilica per recarsi alle funzioni religiose e alle visite d’arte e chiusa la sera. Stima di spesa Arch. Giuseppe Cini, già Resposabile Ufficio Belle Arti del Comune dI Firenze – Euro 103.00,00 – che sarebbe sostenuto da vari sponsor – già inviato per raccomandata il 2 febbraio 2021 da parte dei Residenti di Santo Spirito – cui si aggiungebbe il costo della cancellata all’abside in Via de’ Coverelli , allora non prezzata – e presentata al Sindaco Dario Nardella, al Soprintendente Andrea Pessina, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Siamo disponibili con l’Architetto Cini ed i tecnici del Comitato dei Residenti di Santo Spirito ad elaborare un progetto insieme all’Ufficio Belle Arti del Comune – Arch. Giorgio Caselli – e di sperare che il Comune lo faccia proprio e lo sottoponga al parere vincolante della Soprintendenza;

2) Cancellata in Via de’ Coverelli all’abside della Basilica – orinatoio – lungo sedici metri del perimetro: i nove ‘chiodi fiorentini’ impediscono il parcheggio di cinque posti auto ai residenti, ma continuano a permettere agli avventori dei locali di fare pipì sulle facciate della Basilica, sotto alle finestre degli abitanti;

3) Nel frattempo, interdizione di scalinata – e non solo del sagrato – per evitare il bivacco;

4) Urgente Bonifica facciate laterali Basilica – intrise di urina – lungo Via del Presto di San Martino e soprattutto all’abside tergale, lungo Via de’ Coverelli;

5) Urgenza di due telecamere a largo spettro, e fari potenti da installare all’ angolo di Via del Presto di San Martino con Via de’ Coverelli e angolo di Via de’ Coverelli di fronte alla Colonna Brunelleschi Palazzo Machiavelli – spaccio e doppio orinatoio -; alla colonna del Brunelleschi apporre cerchio con scudo chiuso in cima, all’angolo con Palazzo Machiavelli, per contrastare orinatura;

6) Urgente controllo Locali, che abbiano obbligatoriamente il bagno e che espongano all’esterno in maniera visibile il bagno: in caso contrario, chiusura del locale;

7) Immediata apertura anche dei dieci bagni pubblici in Piazza Santo Spirito, possibilmente ad uso gratuito – gli esercenti si assumano il costo della gestione affidata dal Comune ad una Cooperativa -;

8) Urgente divieto di apertura, trasferimento licenza, raddoppio attuale locale in Via Michelozzi di fronte alla scalinata della Bssilica di Santo Spirito, bar, pub, osteria, pizzeria, enoteca, minimarket, somministratore – oltre a Via Maggio -, nelle seguenti strade:

Via Santo Spirito;

Via del Presto di San Martino, Via de’ Coverelli, Piazza Santo Spirito, Via Michelozzi, Via delle Caldaie, Borgo Tegolaio, Via Sant’Agostino, Via Mazzetta, Via dei Preti, Via della Chiesa, Via del Campuccio.

Santo Spirito é già in overdose di ‘mangia e bevi’.

Esiste uno strumento giuridico di cui il Sindaco si può avvalere per ‘blindare’ il numero di esercizi di queste strade impedendo l’arrivo o il trasferimento licenze di altri locali.

In questo anno di pandemia abbiamo assistito all’apertura di nuovi locali e di altri in apertura in Piazza – e temiamo due locali di prossima apertura in Via del Presto di San Martino, scandalosamente sgomberata da dieci posti auto due settimane orsono- sempre ad opera dei medesimi esercenti che in piazza detengono cinque locali a testa; così facendo i residenti vengono fatti fuggire dalle proprie abitazioni, non avendo più nemmeno i posti auto; sono stati tolti cinquanta posto auto in Oltrarno, di cui ultimamente quindici in Via del Presto di San Martino e Via de’ Coverelli : richiesta posti in Lungarno Guicciardini al posto dei motorini che possono andare in Via del Presto di San Martino;”

9) Ordine pubblico: le regole di ingaggio delle forze dell’ordine devono cambiare. Non è accettabile avere a Santo Spirito agenti immobili che non intervengono ‘per non creare tafferugli, che assistono passivamente a risse, orge depravazioni alcoliche, orinatura, danneggiamenti ripetuti e continui, Dopo i tristi fatti ripetuti anche il 25 aprile, in questo mese i residenti hanno assistito ad atti vandalici sul portale della Basilica lato Via del Presto di San Martino e quotidianamente alla orinatura;

9) Presidio fisso forze dell’ordine anche in Via del Presto di San Martino e in Via de’Coverelli, zone nascoste facile sede di spaccio e di quotidiano orinatoio sulle facciate della Basilica;

10) Divieto di asporto e di consumo di alcol e generi alimentari fuori dai locali.