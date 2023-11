Cisterna con Gpl si ribalta nel pistoiese, evacuate le case

Evacuazione preventiva di tutte le abitazioni e degli stabilimenti industriali in una zona di Montale (Pistoia) dove nel primo pomeriggio il rimorchio di un camion carico di gpl si è ribaltato su un fianco a bordo strada. L’incidente non ha causato né perdite di combustibile né feriti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia. Previste manovre di travaso – in piena sicurezza – con l’intervento di nuclei specializzati che interverranno dai

comandi di Firenze, L’Aquila e Napoli.

Sul posto è stato installato un posto di comando avanzato per

tutte le operazioni di coordinamento fra corpi ed enti

interessati nella varie fasi di emergenza.