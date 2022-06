Cinema: a ‘la compagnia’ due giorni ‘Made in Sardegna’

Dopo l’edizione 2021 concentrata in un’unica giornata, torna ai due giorni di programmazione, con un ciclo di proiezioni che si terrà l’8 e il 9 giugno a La Compagnia a Firenze, Made in Sardegna, rassegna dedicata al cinema sardo.

Promossa dall’Acsit-Associazione culturale sardi in Toscana, in collaborazione con Sardegna film commission, la rassegna, alla sua V edizione, che si svolgerà al cinema ‘la Compagnia’ sarà incentrata, come al solito, su argomenti strettamente legati alla Sardegna con una particolare attenzione, quest’anno, agli scrittori Grazia Deledda (1872-1936) della quale si festeggia il 150/o anniversario della nascita e a Sergio Atzeni (1952-1995) del quale, ricorre il 70/o anniversario della nascita. Saranno proiettati il documentario Grazia Deledda la rivoluzionaria (2021) per la regia di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli e il film/documentario Madre Acqua. Frammenti di vita di Sergio Atzeni, del 2015 per la regia di Daniele Atzeni.

Le proiezioni a La Compagnia proseguiranno con Argento Vivo, di Stefania Porcheddu, documentario-intervista che fa rivivere la storia dell’Argentiera raccontata dagli ultimi abitanti del paese abbandonato. Rondò final, per la regia di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano e Felice D’Agostino, presenta invece un assemblaggio di immagini e filmati d’archivio (a partire dagli anni ’20 del ‘900) che ricostruiscono e trasportano dentro la sfilata per la festa di S.Efisio a Cagliari. Arbores – Storia di una deforestazione, del regista nuorese Francesco Bussalai, rimanda alla speculazione selvaggia guidata dal governo piemontese dei Savoia che fece radere al suolo l’ottanta percento dei boschi della Sardegna. Il film, ambientato tra le piante del monte Ortobene, a Nuoro, cantato più volte da Grazia Deledda, dopo gli speculatori, i taglialegna, i carbonai, gli incendi, lancia un messaggio di speranza attraverso un bosco che ricresce.

La rassegna sarà completata da due brevi documentari. Il primo, Una vita insieme, realizzato dal cagliaritano Giuseppe Della Maria, racconta la storia di due fratelli gemelli centenari che vivono in Garfagnana. Il filmato rappresenta un piccolo spezzone del più vasto lavoro editoriale realizzato dall’autore che, nel 2017, ha raccolto in un libro la testimonianza, anche fotografica, di 100 centenari in Toscana. Per finire, sempre a La Compagnia il film breve Faulas, per la regia di Massimiliano Nocco, che fa emergere una Sardegna dove sogno e fantasia si intrecciano in una realtà dilatata tra il passato e il presente. I film, a ingresso gratuito, saranno presentati in sala dai registi.