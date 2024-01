“Cinefilante”: al cinema La Compagnia 10 appuntamenti per i più piccoli: Da domenica 14 gennaio a domenica 21 aprile, la domenica pomeriggio al Cinema La Compagnia, in programma una selezione di 10 corti d’animazione di autori internazionali pensati e realizzati appositamente per un pubblico di spettatori in erba. Ecco la terza edizione di “Cinefilante”.

Imparare fin da piccolissimi ad apprezzare un film sul grande schermo; condividerne la visione con tutta la famiglia e con gli altri bambini; sviluppare la fantasia e l’immaginazione grazie alle storie fantastiche raccontate, ricche di messaggi positivi e stimoli per la crescita: ecco gli obiettivi di Cinefilante, la rassegna di film per i più piccoli, proposta dal cinema

La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), arrivata alla sua terza edizione.

In programma 10 appuntamenti, la domenica pomeriggio, alle 17.30, dal 14 gennaio al 21 aprile, con una selezione di cortometraggi d’animazione, firmati da autori internazionali. Corti che raccontano storie mirabolanti e poetiche, delicate e colorate, pensate e realizzate appositamente per un pubblico di spettatori in erba.

14 gennaio, 17.30, Crispy, Trecciolina e Senzasonno,

di Edmunds Jansons, Dace Riduze (Lettonia, 2014-201, 33’, 3+). Mentre l’inverno stende la sua coltre di neve sul paesaggio e il Natale è alle porte, le avventure di Crispy, un biscottino di pan di zenzero che fugge dal paniere in cui era stato riposto, e di Trecciolina, una bambina che si sente trascurata e che, con l’aiuto del suo amico Senzasonno, farà una curiosa richiesta a Babbo Natale. Il 4 febbraio, ore 17.30, Storie coi fiocchi di neve

di Natalia Chernysheva , Filip Diviak , Quentin Marcault , Marjolaine Perreten, Clémentine Robach. Una selezione di cinque cortometraggi dedicati all’inverno, ai suoi colori, agli animali che si preparano per il letargo e alle temperature rigide.

l’11 febbraio, ore 17.30, Volare OH OH! di Nicolas Bianco-Levrin, Illogic,Julie Rembauville, Nölwenn Roberts, Mélanie Vialaneix, Eugenia Zhirkova . Una carrellata di sei cortometraggi, realizzati con tecniche di animazione diverse, sul tema dello spiccare il volo.

18 febbraio, ore 17.30, Sta arrivando l’orso e altre storie di Janis Cimermanis, Maris Brinkmanis, Evalds Lacis . Un orso sbarca per sbaglio su un’isola seminando il panico; alcuni ricci tornati dal letargo scoprono che la foresta è diventata una città; una guardia forestale è alle prese con visitatori poco rispettosi della natura. Il tema della convivenza tra uomini e animali, affrontato con uno sguardo ecologista grazie all’animazione dello studio AB, famoso nel mondo per le produzioni in stop motion. Il 3 marzo, ore 17.30, La tigre senza strisce e altre storie Di Loïc Bruyère, Natalia Chernysheva, Emmanuel Olivier, Raúl ‘Robin’ Morales Reyes, Yawen Zheng . Cinque cortometraggi, vincitori di molti premi internazionali, dedicati ai nostri amici animali. Il 17 marzo, ore 17.30, Al cinema con papà.di Solène Bosseboeuf, Flore Dechorgnat, Tiphaine Klein, Auguste Lefort, Antoine Rossi, Filip Diviak, Jeon Seung-bae, José Prats, Álvaro Robles. Un programma di cortometraggi dedicati ai papà, mentre si avvicina la giornata di festa a loro dedicata. Il 31 marzo, ore 17.30, Il corvo e uno strano passero, di Mohammad-Ali Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad, Morteza Ahadi Sarkani. Storie dedicate agli amici pennuti, in una serie di corti dalla grande creatività, realizzati con diverse tecniche d’animazione dallo Studio iraniano Kanoon (e restaurati da Les films du Whippet, distribuzione francese specializzata in film per il pubblico giovanissimo). Il 7 aprile, ore 17.30, Primi passi nella foresta di Veronika Fedorova, Soyeon Kim. I primi passi di un cucciolo di volpe, di un puledro, di un orsacchiotto e di un piccolo elefante nel cuore della foresta alla scoperta del mondo naturale che li circonda. Un programma pieno di colori e dolcezza per un primo passo nel cinema, evocando la gioia del momento presente, lo stupore, la curiosità e l’amicizia. 14 aprile, ore 17.30, Diversi ma…Di Christoph Englert, Gerd Gockel, Fred et Sam Guillaume, Miran Miošić, Jesús. Quattro cortometraggi per raccontare la differenza, per uscire dai preconcetti, liberarsi dallo sguardo degli altri e rendersi conto che siamo fatti tutti della stessa pasta. Si conclude il 21 aprile, ore 17.30, Storie animate in corsia. Un programma speciale dedicato all’associazione Avisco ETS e al suo progetto «Cartoni animati in

Corsia » grazie al quale giovanissimi pazienti dai 5 ai 17 anni hanno la possibilità di imparare ad animare giocando con la loro fantasia e manualità. La selezione include sette cortometraggi liberamente tratti da filastrocche, racconti e poesie di Gianni Rodari, Tupera Tupera, Emy Nielander. Un modo per avvicinare i piccoli spettatori a un universo immaginato e creato dai loro coetanei.