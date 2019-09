Ciclovia dell’Arno: domenica l’inaugurazione del “Tratto della Sorgente”

Domenica 22 settembre (ore 9,30) ci sarà il taglio del nastro del “Tratto della Sorgente”, tratto iniziale della Ciclovia dell’Arno. Alle ore 10 inizierà la pedalata amatoriale con la partecipazione di Fiab e GsPoppi. Il tratto della ‘sorgente’, lungo 16 km, funge da collegamento tra Stia, località Canto alla Rana, e la zona industriale di Castel San Niccolò, e tra Ponte a Poppi e Bibbiena, dove si collega al tratto già realizzato.

Presenti tra gli altri l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e urbanistica Vincenzo Ceccarelli, il presidente dell’Unione dei Comuni Montani Lorenzo Remo Ricci, l’assessore alle infrastrutture dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Giampaolo Tellini, il sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri e i sindaci degli altri Comuni interessati.

La Toscana crede fortemente nello sviluppo della mobilità sostenibile, collegata anche ad un turismo sostenibile”, sottolinea l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e urbanistica Vincenzo Ceccarelli. “Ed in questa ottica – continua – la progressiva realizzazione di un grande itinerario ciclabile, capace di competere con le grandi ciclovie fluviali d’Europa, rappresenta un grande successo”.

Il tratto iniziale della sorgente infatti, grazie alla sua posizione parallela rispetto alla ferrovia Stia-Arezzo, offre l’opportunità per l’integrazione tra treno e bici. Al momento, fa sapere Ceccarelli, il 54% del Sistema integrato Ciclovia dell’Arno-Sentiero della Bonifica è già percorribile o in fase di realizzazione. In progettazione rimane il 46%. I lavori per il completamento del tratto in Casentino e nel Valdarno aretino dovrebbero iniziare nel corso del 2019-2020.

La Ciclovia dell’Arno, una volta terminata, sarà lunga oltre 400 km e toccherà le Province di Arezzo, Siena e Pisa e la Città Metropolitana di Firenze. Il percorso avrà la presenza di oltre 40 stazioni ferroviarie Trenitalia/TFT e numerosi terminal bus, garantendo l’intermodalità.

“Siamo soddisfatti di poter inaugurare questo primo tratto di ciclovia nei tempi stabiliti. E’ il risultato di un lungo lavoro che ha visto unire le forze dei comuni casentinesi e della Regione”, ha commentato assessore alle infrastrutture dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Giampaolo Tellini.