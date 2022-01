Ciclabili, 800.000 euro per piste e rastrelliere bici

Firenze, nuovi investimenti per la mobilità ciclabili. Nell’ultima seduta del 2021 la Giunta comunale ha approvato due delibere che prevedono complessivamente oltre 813mila euro di stanziamenti dedicati alla realizzazione di nuove piste ciclabili, alla manutenzione di quelle esistenti e alla collocazione di nuove rastrelliere.

Si tratta dell’approvazione dei progetti definitivi delle piste ciclabili di via Toselli e di via Pio Fedi, che prevedono un chilometro di nuovi percorsi per una spesa quasi 637mila euro, e dell’accordo quadro relativo alla manutenzione dei percorsi esistenti (ulteriori 176mila euro).

“Le piste ciclabili di via Toselli e via Pio Fedi sono particolarmente importanti – afferma l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – perché collegano percorsi esistenti ampliando di circa un chilometro e rendendo più funzionale la rete dedicata a chi si muove in bicicletta. Durante la progettazione è stata dedicata grande attenzione alla riorganizzazione della viabilità con riduzioni della sede stradale dedicata ai veicoli in via Toselli e su via Pio Fedi tra via Massa e via Canova e l’istituzione di un senso unico sull’altro tratto di via Pio Fedi interessato dal progetto, quello tra via dell’Argingrosso e via Massa. Questi interventi consentiranno non solo il mantenimento dei posti auto ma anche l’aumento degli stalli per scooter e un miglioramento della sicurezza stradale”.