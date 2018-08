Chiusura estiva Bekaert, ma il presidio dei lavoratori non va in ferie

Dal 5 al 19 agosto i cancelli della Bekaert di Figline Valdarno chiuderanno per la consueta pausa estiva. Ma i lavoratori non andranno in vacanza, manterranno un presidio fisso di fronte allo stabilimento.

“E’ nostra intenzione – dicono i sindacati Fim, Fiom e Uilm Firenze – presidiare l’ingresso dello stabilimento per scongiurare qualsiasi atto ostile nei confronti dei lavoratori quale ad esempio lo svuotamento dello stabilimento che determinerebbe una chiusura definitva anticipata dell’attività, come verificato in altre vertenze”.

Grazie alla concessione degli spazi esterni da parte dell’American Diner è stato possibile allestire di fronte all’azienda un punto di raccolta utile ad ospitare un presidio intorno al quale i lavoratori potranno riunirsi ed organizzare iniziative di piccolo intrattenimento in sostegno alla vertenza.

I sindacati invitano i cittadini continuare a manifestare la loro solidarietà ai lavoratori portando la loro vicinanza di fronte ai cancelli che nelle prossime due settimane saranno luogo di incontro e aggregazione.