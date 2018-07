CGIL: il Forteto va commissariato

La Flai CGIL: ” abbiamo seri elementi che ci portano a pensare che la commistione tra l’azienda e la comunità sia ancora presente e anzi si stia nuovamente rafforzando”.

“Siamo fortemente preoccupati per il futuro della cooperativa agricola il Forteto del Mugello. In questi anni abbiamo cercato di collaborare perché si attuasse il progetto di normalizzazione della cooperativa, ma ad oggi abbiamo seri elementi che ci portano a pensare che la commistione tra l’azienda e la comunità sia ancora presente e anzi si stia nuovamente rafforzando”. Lo dicono in una nota Gianluca Giussani, segretario Flai Cgil Toscana, e Mirko Borselli, segretario Flai Cgil Mugello a proposito della situazione al Forteto di Vicchio del Mugello (Firenze) tornando a chiedere il commissariamento della cooperativa.

I sindacalisti, che ricordano come il percorso di discontinuità con il passato e la gestione più vicina al guru Rodolfo Fiesoli (processato e condannato per violenza sessuale e maltrattamenti), avviato nel gennaio 2016 per il rilancio della cooperativa stava avendo i suoi effetti, grazie anche “a un qualificato manager esterno”, denunciano come nell’ultimo semestre ci sia stata “una sostanziale inversione di tendenza e il tentativo di smantellare quanto fino ad oggi realizzato, senza prevedere un’alternativa credibile. Gli interessi dell’impresa cooperativa e quelli della comunità risultano ancora intrecciati”.

Giussani e Borselli spiegano che “tutte le funzioni fondamentali per la realizzazione del progetto di cambiamento del piano industriale (personale, contabilità, bilancio e finanza) sono attualmente controllate dai soci appartenenti alla comunità e l’attuale direttore generale esterno, al vertice dell’organigramma, è sempre più marginalizzato”. Non solo: secondo la Cgil ci sarebbero “atteggiamenti ostili nei confronti dei soci lavoratori che manifestano la loro contrarietà e preoccupazione rispetto all’attuale gestione”.

Per tutto questo chiedono a chi ne ha l’autorità di intervenire e il commissariamento de Il Forteto.