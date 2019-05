Cesvot “I Will!”: Nicholas Baldini è il vincitore

Nicholas Baldini, 22 anni, videomaker e fotografo diplomato al Liceo Artistico di Arezzo, è il vincitore del concorso “I Will!”, promosso dalla Fondazione Arezzo Wave Italia, grazie al contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la collaborazione di Cesvot.

Con il video “Wake up!” il videomaker aretino si è guadagnato il premio che era stato messo in palio dagli organizzatori del concorso “I Will!”: 3mila euro per il miglior video spot dedicato al volontariato e alla solidarietà, realizzato da artisti toscani under 35. E’ stato Erriquez, il cantante della Bandabardò e testimonial del concorso, a consegnare, nella sede fiorentina di Cesvot, il premio e in merito alla sua partecipazione ha dichiarato: “quella di I Will è stata una bellissima esperienza. C’è bisogno di premiare la creatività solidale, l’immaginazione emotiva, la comunicazione amorosa. Il volontariato è gioia, orgoglio, soddisfazione. Diciamolo, filmiamolo, premiamolo!”.

Sono state l’efficacia del video e l’immediatezza del messaggio a decretare la vittoria di Nicholas Baldini: in 30 secondi il racconto di un giovane (l’attore Marco Bennati) che compie nell’arco di una giornata una serie di piccole azioni di responsabilità e solidarietà che ne cambiano lo stile di vita e lo rendono un ragazzo più soddisfatto e felice.

Federico Gelli, presidente di Cesvot, sottolinea: “il giovane Nicholas è riuscito con poche e semplici immagini a comunicare la grande forza del volontariato: agire il cambiamento per sé e per gli altri attraverso piccoli e grandi gesti che ti cambiano la vita e ti rendono una persona migliore. Ecco questo è un insegnamento per tutti, giovani e meno giovani, e dunque bravo Nicholas! A nome di Cesvot voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al concorso e che hanno voluto raccontare il loro punto di vista su un tema così importante”.

Al concorso hanno partecipato 29 video provenienti da tutta la Toscana, molti dei quali realizzati da ragazze e ragazzi ventenni ma non sono mancati partecipanti di 17 e 18 anni e anche bambini, come i piccoli alunni della scuola primaria di Anghiari che insieme agli insegnanti hanno realizzato il video “Share your time and help people”.

Tra i 10 finalisti, cinque sono aretini – oltre a Nicholas Baldini, Tommaso Caperdoni, Francesco Montefoschi, Matteo Belardini e Laura Elena Pascu – e poi Enrico Del Gamba di Livorno, Lara Del Freo di Monsummano (Pt), Simone Ducci di Prato, Elisa Cafazzo di Pisa e il gruppo Gli animali di Plastica di Fucecchio (Fi).

L’ufficio Giovanisì-Regione Toscana commenta: “Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, da sempre sostiene l’impegno delle giovani generazioni nel mondo del volontariato. Con Giovanisì+, l’area progettuale dedicata alla partecipazione, cultura, legalità, al sociale e allo sport abbiamo voluto allargare l’orizzonte di Giovanisì promuovendo azioni di carattere ancora più trasversale che abbracciano sfere diverse e nuovi bisogni del mondo giovanile. “I Will!” rientra all’interno di “Giovani protagonisti per le comunità locali”, iniziativa inserita nell’area Giovanisì+, che ha l’obiettivo di accrescere la coesione sociale attraverso il protagonismo giovanile, coinvolgendo direttamente i giovani come attori di progettualità di rete fortemente radicate nelle comunità di appartenenza. Con questo concorso si vuole sensibilizzare i giovani ai temi dell’impegno, della solidarietà, dell’azione volontaria e dell’altruismo attraverso la realizzazione di brevi video-spot, modalità dinamica e immediata, che aiuta le nuove generazioni ad avvicinarsi a realtà che spesso vengono percepite come troppo lontane dal loro quotidiano”.